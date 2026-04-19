Asesinan a joven de la comunidad LGBTIQ+ en Cintalapa

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., abril 19 (EL UNIVERSAL).-

, de 27 años, integrante de la comunidad LGBTQI+ y ganador de varios certámenes de belleza, fue

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la noche del sábado, afuera de unaubicada en el municipio de, fronterizo con Oaxaca, informaron autoridades locales.La organizaciónmanifestó supor elde Noé Alejandro. "Consternados y con el corazón desconsolado. "La familiaestá de luto nacional". "Nuestra actualMéxico le fue arrebatada la vida de una muerte cobarde y despiadada".Pidióy se solidarizó con la. "Que lase haga valer y que su familia pronto encuentre la tranquilidad en su alma y corazón". "Es una gran pérdida para todos". "A la familia NumGay Ofi, les mandamos nuestro más sentido pésame". "Te recordaremos eternamente en nuestros pensamientos por siempre".López Martínez era en ganador del concursoedición 2025, pero la corona estaba prevista que la recibiera en el mes de junio, durante elMéxico XL 2026, que se tiene previsto llevar a cabo en Ciudad de México, entre el 24 y 26 de ese mes.De acuerdo con autoridades locales, else registró afuera de unaubicada en la calle, en la colonia Linda Vista Poniente, del municipio dese acercaron a Noé Alejandro, para dispararle con armas de fuego, para huir inmediatamente, aunque sus acompañantes y curiosos pidieron la intervención de los equipos de socorro, nada pudieron hacer para salvarle la vida.Lallegaron al lugar donde ocurrió el, para preservar la escena. El cuerpo fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizaron la necropsia de ley.López Martínez eraen, porque trabajaba comoEste domingo, lano han informado nada delDesde hace más de cinco años, el municipio deestá inmerso en una disputa entre las organizaciones Cártel Jalisco Nueva Generación () y su filial Cártely Guatemala (CCyG), contraEn lo que va del año sumanen, según ha informado la organización, con seis casos en el mes de marzo.El sábado fue inhumado el cuerpo de, de 18 años de edad, que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza por su novio, en el municipio de, en la frontera con Guatemala.