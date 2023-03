Buscan que amparo de Dresser-AMLO llegue hasta la Suprema Corte

A-AA+

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico presentó un recurso de revisión para que los tribunales o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lleven a cabo el estudio de la demanda de amparo, pues la abogada Calderón señala que no se está cumpliendo con el derecho de réplica, porque la ley que regula esta facultad prevé ciertos requisitos para garantizarlo.

"En este caso, la Presidencia de la República no cumple con ninguno de ellos. Incluso hay precedentes de que se ha negado el ejercicio de réplica a otras personas que lo han hecho valer", acusó la abogada.

En días pasados, la politóloga y académica Denise Dresser presentó una demanda de amparo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por las menciones que ha tenido de ella en sus conferencias de prensa matutinas.

Por lo anterior, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, dedicado a detectar derechos que puedan estar siendo violados y de diseñar estrategias de mecanismos de defensa, identificaron este hecho en el que no solo la politóloga, sino demás periodistas estaban siendo involucrados constantemente por el Mandatario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la abogada Mariana Calderón, Directora General del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, platicó sobre el amparo que Denise Dresser presentó contra López Obrador y sobre el efecto que las menciones del Presidente tienen en periodistas y comunicadores.

"Empezamos a darnos cuenta que había muchos periodistas que estaban siendo mencionados de manera constante en las 'mañaneras' y que esto principalmente estaba haciendo una cosa que le llamamos efecto inhibidor, que genera que la gente, los periodistas, ya no tengan o quieran participar o ejercer su función de manera libre y desinhibida; incluso eso está haciendo que tengan miedo de replicar o de pronunciarse respecto a ciertos elementos", expresó.

Por lo anterior, mencionó que contactaron a Denise Dresser, porque "sabíamos que ya era una de las periodistas que constantemente estaba siendo mencionada en las mañaneras y decidimos establecer esta demanda, esta estrategia jurídica, con el fin no nada más de protegerla a ella, sino de asentar un precedente que pueda proteger a muchos periodistas".

Mariana Calderón comentó que Dresser es una periodista conocida a nivel nacional, pero la práctica generada en las conferencias mañaneras está permeando también en los estados y en los municipios, lo que conlleva a que reporteros y periodistas que no tienen esa misma circunstancia de visibilidad nacional estén siendo afectados y amedrentados a nivel local.

"Queremos generar un precedente a nivel nacional que pueda servir para proteger a todas las personas del país, de la comunicación, a lo largo de la República, en todos los niveles de gobierno, para que puedan ser blindados y sentirse con esa confianza y protección institucional de su derecho humano a expresarse libremente", dijo.

Tres puntos que plantea la demanda contra AMLO. Al ser cuestionada sobre lo que plantea la demanda, la abogada Calderón expresó que precisa tres datos principales:

El primero es cuestionar las constantes menciones de la mañanera que generan un efecto de inhibición en la libertad de expresión, pues hacen que las personas que ejercen su labor periodística se sientan presionados para poder ejercer su libertad de expresarse.

El segundo es que los pronunciamientos o menciones deberían, por lo menos, permitir que exista la posibilidad de contraargumentar, de garantizar que si se menciona en la mañanera a alguien, esa persona pueda ejercer su derecho de réplica frente a información falsa o inexacta que esté dando el Presidente.

Finalmente, hay una política de comunicación social que obliga a todos los entes del gobierno a que se cumpla, pero en el caso de las conferencias matutinas de López Obrador esto no sucede, ya que existen ataques sistemáticos a la prensa en dicho espacio informativo.

Mañaneras no entran en un acto de autoridad. Mariana Calderón resaltó que, al momento de presentar la denuncia de amparo, la juez de Distrito tenía licencia, por lo que no se encontraba en operación.

"La resolución fue firmada por una secretaria en función; el asunto no tuvo la resolución que se requería, porque sobreseyó el asunto, porque determinó que las conferencias mañaneras no entran en un acto de autoridad, por lo tanto, no se podían estudiar en el hampa", señaló.

La secretaria en función también determinó que Dresser pudo ejercer su derecho de réplica, además que implementó la recientemente aprobada Ley General de Comunicación Social, por lo que determinó que "López Obrador era libre de poder expresarse como quisiera".

Se busca eliminar la inhibición de la libre expresión. Manifestó que esta demanda de amparo tiene relevancia porque busca suprimir la inhibición y garantizar la libre expresión en México.

"Este es un precedente muy importante y lo que se busca principalmente es que la libertad de expresión en el país se pueda realizar libremente, se pueda ejercer por todas aquellas personas que lo deseen, y no exista una inhibición para el ejercicio, ni existan mecanismos de presión para acotar la discusión pública y el debate público", dijo.

"El Poder Judicial será el encargado de analizar está afectación al ejercicio de libertad de expresión", puntualizó.