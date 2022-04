Buscan que empresas de energía cumplan nuevo marco jurídico

VERACRUZ, Ver., abril 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se busca suscribir un acuerdo para que las 10 empresas privadas que generan electricidad en el país y sus 70 mil usuarios "gradualmente vayan cumpliendo el nuevo marco jurídico" de la Ley de la Industria Eléctrica, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró constitucional.

"Tomamos la decisión de esperar y no iniciar demandas penales porque se está hablando de fraude a la ley, por lo que vamos a hablar con las empresas y vamos a informarle también a estos usuarios; muchos de buena fe que fueron engañados, manipulados o que pensaban de que sacaban ventajas con estos subsidios", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en el Museo Naval, en el Puerto de Veracruz.

Cuestionado si se buscará un acuerdo con empresas como Iberdrola y otras que mantienen un porcentaje de participación en el sector eléctrico nacional, el Presidente dijo que se buscará hablar con ellos y será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien coordine el este asunto con el director de la Comisión federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; con la secretaria de Energía, Rocío Nahle; y con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

"Tampoco se trata de decir la ley a secas", subrayó López Obrador el mencionar que la CFE puede ofrecer el abasto a los 70 mil usuarios de estas empresas.

"Entonces es buscar el diálogo; es decir, ya es ilegal esto. Vamos buscando una salida donde ya no se siga perjudicando la hacienda pública, que no se siga sobajando a la Comisión Federal de Electricidad, que se respete la ley", declaró.

López Obrador defendió la decisión de la SCJN de declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, que prohibió que se consuma luz mediante acuerdos ilegales.