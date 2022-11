Buscan que fracasemos en llegar a verdad de Ayotzinapa: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Ejército no esté entregando información en el caso Ayotzinapa, sino al contrario, está ayudando en todo, actúa con rectitud y acusó que se busca que su gobierno fracase en llegar a la verdad de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se agravó por querer ocultar las cosas.

Destacó que todos los servidores públicos implicados en el caso ya tienen orden de aprehensión y algunos ya están detenidos.

"Esto de que el Ejército no da información, no es cierto, el Ejército está ayudando en todo (...) cuando se presentan cuestiones como la de Ayotzinapa, pues lo que se hace es que se actúa con rectitud porque el secretorio de la Defensa como el secretario de la Marina, son servidores públicos íntegros, honestos, leales y no solo es una lealtad al presidente, es una lealtad a la patria, es una lealtad al pueblo, que es lo que más importante.

"Entonces no es cierto de que no se esté dando información. No, al contrario. ¿Por qué se originó en buena medida -no fue lo único- pero por qué se agravó el problema de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa? Por querer ocultar las cosas y querían ahora que nosotros fracasáramos y pensaron que íbamos a ocultar también las cosas. Pues no, porque todos los implicados, servidores públicos, todos, de acuerdo al informe, tienen orden de aprehensión y ya están detenidos (...) va a seguir la investigación y no va a haber impunidad, y vamos a seguir argumentando", dijo.