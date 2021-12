Buscan regresar registro a Fuerza por México

La situación extraordinaria que se vivió en 2020 con la pandemia del Covid-19 fue uno de los factores que influyó para que el partido Fuerza por México no alcanzara el 3% de votación en las elecciones de junio de 2021, señaló el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Indalfer Infante, por lo que propondrá revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para que este instituto no pierda el registro.

Previamente, el Consejo General del INE votó a favor de que Fuerza por México, Redes asociales Progresistas y Encuentro Solidario perdieran su registro como partidos políticos (mismo que obtuvieron en 2020), toda vez que no alcanzaron el 3% de votación en las elecciones de junio pasado, tal cual lo marca la ley.

La decisión fue impugnada por cada uno de estos institutos y al menos en lo que respecta a Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, los proyectos que presentarán el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora, confirman la desaparición de ambos partidos. Pero para el caso de Fuerza por México, se propone revertir la decisión del INE.

"Se actualiza una situación extraordinaria generada por la pandemia de Covid-19 que tuvo un impacto directo en la organización del proceso electoral 2020-2021 y, en especial, en el procedimiento de obtención de registro de partidos políticos de nueva creación", se especifica en el proyecto a discutirse y del cual EL UNIVERSAL tiene copia.

Fuerza por México alegó que por razones del Covid-19, el INE modificó los plazos para el otorgamiento de registro a nuevos partidos, lo cual retrasó las actividades que como instituto político debió realizar desde el inicio del proceso electoral en septiembre 2020.

"Esta Sala Superior reconoce la existencia de una situación jurídica incompatible con las finalidades del sistema de partidos y con los derechos de participación política derivada de la situación extraordinaria generada por la pandemia de Covid-19 que obligó a la autoridad administrativa electoral a adoptar diferentes medidas para efecto de garantizar el derecho de salud de la población y de su propio personal, con lo cual suspendió por un periodo de 42 días el procedimiento de registro de partidos políticos", se indica en las conclusiones del proyecto.

Consideró que el hecho de que Fuerza por México no haya alcanzado 3% de votación en las elecciones diputaciones federales fue porque sus condiciones de participación se vieron afectadas.

El magistrado Indalfer Infante explicó que el hecho de que Fuerza por México alcanzó 2.5% de votación es suficiente para considerar que el instituto político es competitivo y tiene posibilidad de conservar registro. El proyecto se prevé que sea discutido en sesión pública el próximo miércoles.