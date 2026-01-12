Buscará INE separar elección judicial de local

CIUDAD DE MÉXICO.- Los consejeros del Instituto Nacional Electoral entregarán este lunes a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral 241 propuestas de temas a incluir en la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará la próxima semana ante el Congreso de la Unión.

En entrevista, las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey compartieron algunas de las propuestas que presentaron ante la Secretaría Ejecutiva, quien se encargó de reunir 316 ideas que finalmente quedaron en las 241 que reunieron unanimidad y mayoría entre las ocho consejerías que participaron en el proceso.

Entre ellas están aplazar el proceso de elección judicial a octubre o noviembre, tal como lo había propuesto también el Tribunal Electoral.

Todas las consejerías coincidieron en que es inviable llevar a cabo elecciones federales y estatales con representación de partidos políticos y las mismas para el Poder Judicial, donde no pueden estar presentes.

"Es inviable que la elección judicial ocurra, con todas sus disposiciones legales, al mismo tiempo que la elección de la Cámara de Diputados y la elección de 17 gubernaturas y congresos locales".