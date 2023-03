Busco que cualquier ciudadano pueda ejercer el derecho a defenderse: Denise Dresser

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- El pasado 6 de marzo, Denise Dresser presentó una demanda de amparo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La escritora, activista y periodista señaló al titular del poder Ejecutivo por agresiones verbales cometidas contra ella en las conferencias de prensa matutinas.

"Demandé a AMLO" fue el título de la columna que publicó en el periódico "Reforma". En el texto, Dresser expresó sentirse como una "victima de asesinato verbal", pues las mañaneras se han convertido en un "espacio para difamar".

En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista expresó su preocupación por el tinte que han tomado las conferencias de prensa de AMLO. Por lo que decidió tomar acción y ejercer su derecho, el de todas y todos para defenderse de "un gobernante abusivo".

----El verdadero motivo de Denise Dresser sobre el amparo vs AMLO

Con el amparo, Denisse Dresser se convirtió en la primera ciudadana en litigar contra el presidente por sus menciones en la mañanera: "asumí la causa para asentar un precedente histórico contra los que han sido difamados. Quiero asentar una brecha porque las mañaneras son un lugar de degradación y no un ejercicio de transparencia".

Al preguntarle sobre el objetivo del amparo y las acciones que estaría dispuesta a tomar para ejercer su derecho a réplica según lo estipula la ley, la catedrática afirmó: "quiero que deje de hablar de mí en términos difamatorios. Yo no limito a AMLO, pero el problema es que difama desde un espacio financiado con recursos públicos y de gran alcance".

Explicó "una secretaria en funciones y me contestó que tengo derecho a réplica, pero debe ser en el mismo espacio (las mañaneras)". Desde luego, puntualizó que eso sólo sucedería en un "escenario hipotético": "Busco licencia para pararme en la plataforma y defenderme ante las injurias. Pero eso no va a pasar, porque el presidente no lo permite".

"Vas a la mañanera y es un terreno hostil. Te quitan el micrófono, no te dan espacio y te encuentras a sus espaldas a todo el gabinete que lo respalda. Eso no va a suceder", sentenció.

----"El mecanismo legal que necesitamos es para defendernos del presidente"

Con las acciones emprendidas, se le solicitó a Dresser emitir su opinión sobre la importancia de que los comunicadores cuenten con mecanismos legales para denunciar difamaciones en espacios como lo son las mañaneras.

"Lo que debería existir es un mecanismo para exhortar al presidente a que respete la Constitución y las leyes", indicó la activista. Y es que, según señaló Dresser, se han contabilizado cerca de 87 menciones de ella en la mañanera, de las cuales la mayoría son "mentirosas".

"El Artículo 134 de la Constitución dice que no puede (el presidente) utilizar nombres, imágenes y símbolos. AMLO viola los derechos y eso deja a comunicadores, ciudadanos, activistas, organizaciones y hasta a personas como los padres de niños con cáncer desamparados", agregó.

"El presidente usa las conferencias para difamar, no para opinar", mencionó a propósito del objetivo que ella percibe en las mañaneras, el cual dista de lo que se prometió al inicio del sexenio.

Al calor de la conversación, se le cuestionó a la catedrática sobre el siguiente paso que dará con el proceso de amparo. Dresser puntualizó "metí un recurso de revisión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, me gustaría que llegue a la Suprema Corte y si lo tumba nos afecta a todos".

Finalmente, Denise Dresser aclaró "Lo que trato de ver es si el sistema Judicial de México sí funciona".