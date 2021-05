Cabeza de Vaca acusa que no le permiten acceder a su expediente

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, negó haber realizado operaciones o transferencias ilícitas en México y en Estados Unidos, y aseguró que no se le informó de alguna investigación en su contra que se realice en el extranjero.

Por medio de un comunicado de prensa, el cual compartió en sus redes sociales, el Gobernador tamaulipeco del Partido Acción Nacional (PAN) agregó que no tiene cuentas bancarias en el extranjero, por lo que puso en duda las "posibles responsabilidades penales" que señaló antier la Fiscalía General de la República (FGR).

"Niego haber realizado operación o transferencia ilícita alguna en México o en los Estados Unidos, país en el que no tengo cuentas bancarias y en el que no he sido informado de alguna investigación en mi contra", se lee en el documento.

García Cabeza de Vaca recalcó que a pesar de que junto con sus abogados solicitó el acceso a la carpeta de investigación que la Fiscalía abrió sobre su caso, y en donde se integró la información que el pasado 10 de mayo recibieron las autoridades mexicanas de parte del Gobierno estadounidense, aún no se le ha permitido la consulta.

"Hemos solicitado el acceso a la carpeta de investigación, para el efecto de conocer en contenido de la información que se señalase recibió de las autoridades norteamericanas, con el fin de aclarar cualquier duda que exista respecto a mi patrimonio, el que reitero tiene un origen lícito".

El Gobernador agregó que ha respondido a todas las acusaciones que se han hecho en su contra y subrayó que todas son infundadas. Sin embargo, resaltó que no ha podido defenderse al no tener acceso completo a la investigación.

"En virtud de que mi defensa no ha tenido acceso al expediente, me encuentro imposibilitado para responder acusaciones cuyo contenido no conozco", finalizó.

EU ENVÍA INFORMACIÓN SOBRE CABEZA DE VACA

El pasado 10 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió información que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió respecto a las posibles responsabilidades penales del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones.

La FGR señaló que al ser nuevas pruebas que recibieron las autoridades mexicanas, se "integrarán a la carpeta de investigación correspondiente". La autoridad dijo que la carpeta de investigación "se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso".

Desde marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda planteó que investigaba los hermanos del Gobernador de Tamaulipas por el origen presuntamente ilícito de sus recursos.

El propio Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, entregó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, los documentos donde José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, aparecen ligados a propiedades y empresas en la investigación.

El informe de la UIF, presentado por Nieto Castillo, expuso que José Manuel posee tres inmuebles en el estado de Tamaulipas y dos en Texas, Estados Unidos. Además aparecen once vehículos de alta gama valorados en 16.7 millones de pesos.

La UIF destacó que entre 2011 y 2016 este hermano del mandatario tamaulipeco realizó operaciones en efectivo por valor de 4.1 millones de pesos; entre 2012 y 2019 efectuó transferencias interbancarias por 9.9 millones de pesos. Y, también en ese lapso, recibió 40.8 millones de pesos.

Sobre Ismael García Cabeza de Vaca, quien es Senador de la República y aspira a ser Gobernador de Tamaulipas en representación del PAN, la UIF le atribuye 3 inmuebles en Texas y ocho camionetas con valor de 7 millones de pesos.

El documento elaborado por la UIF y puesto a disposición de los diputados federales, también destaca que entre 2014 y 2019 recibió sueldos por 15.6 millones de pesos, parte de ellos de empresas con características de fachada y listadas por el SAT como EFOS.

Es decir que "sus operaciones financieras rompen su perfil a partir de que su hermano es nombrado gobernador del Estado de Tamaulipas (de 2017 a 2018 recibe 9.3 mdp de sueldo y salarios)", destaca el documento que, además, contiene más datos sobre irregularidad financieras ligadas al actual Senador de la República.