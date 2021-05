Cabeza de Vaca está en Tamaulipas y no planea fugarse, asegura Javier Lozano

El abogado Javier Lozano, vocero de Francisco García Cabeza de Vaca, informó que el gobernador de Tamaulipas se encuentra en el estado y sigue en funciones, luego de que la orden de aprehensión en su contra y se emitió una alerta migratoria.

En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, Lozano refirió que García Cabeza de Vaca no planea fugarse.

Asimismo, a través de redes sociales, el exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón respondió al senador Ricardo Monreal, quien dijo que "el gobernador no localizado" podría estar ya fuera del país.

Lozano llamó "arrastrado" al senador Monreal por decir que Cabeza de Vaca podría declararse "perseguido político" y buscar mantener el control del gobierno estatal.

Asimismo, el exsenador panista pidió al senador de Morena no especular en el caso.

"El Gobernador Constitucional con fuero está en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así que deja de especular. Y claro que es un perseguido político, desde Palacio Nacional.

No lo disimula el dictador. Y tú, haciendo el mugroso papel de Rigoletto. Arrastrado", refirió Lozano a Monreal.

"Cada vez me cae mas gordo este wey", dijo Lozano a Loret de Mola en referencia a Ricardo Monreal.

Este jueves, Ricardo Monreal aseguró que hay elementos suficientes para que el Senado inicie un proceso de declaratoria de desaparición de poderes en Tamaulipas.

En conferencia de prensa virtual, el líder de los senadores de Morena convocó a los coordinadores de otros grupos parlamentarios a lograr un acuerdo político antes de llevar a cabo el procedimiento legislativo, al reconocer que se necesita mayoría calificada; es decir, los votos de las dos terceras partes de los senadores para abrir un periodo extraordinario de sesiones.

"A mi me gustaría que hubiese un acuerdo político antes de iniciar todo el proceso, antes de iniciar todo el mecanismo de la desaparición de poderes, porque lo de menos es hoy mismo presentar la solicitud por el grupo de senadores de Morena o de quienes quieran sumarse, y se iniciaría todo el proceso, y la permanente tendría que convocar a periodo extraordinario. (...) Yo quisiera que se agotara la parte política y lograr un buen arreglo institucional", que podría incluir la solicitud de licencia del gobernador, dijo.

Monreal informó que el Senado está "valorando" lo que procede, por lo que en su calidad de presidente de la Jucopo está en consulta con su bancada y con los coordinadores de otros grupos parlamentarios.