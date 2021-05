Cabeza de Vaca se conecta a reunión virtual con gobernadores y la Segob

En medio de la polémica sobre su desafuero, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, se conectó junto con otros mandatarios locales en una reunión virtual con Olga Sánchez Cordero, titular de Segob.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado compartió una captura de pantalla de la plataforma en la que los funcionarios se reunieron de manera virtual con Sánchez Cordero, quien también informó en redes sociales que la misma fue para coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno para la jornada electoral del 6 de junio.

También, el mismo García Cabeza de Vaca publicó en su cuenta oficial que participó en la videoconferencia en la que se abordaron "temas relacionados con gobernabilidad democrática, en víspera del proceso electoral del 6 de junio".

El pasado 17 de mayo, en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de Segob señaló que no tiene fuero para enfrentar las acusaciones en su contra.

"Para mí no tiene fuero. Se erigió la Cámara de Diputados como Jurado de procedencia y ya decidió".

--Proceso de desafuero no ha concluido

El 25 de mayo, un juez federal consideró que el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, no ha concluido debido al conflicto entre las resoluciones de la Cámara de Diputados y el Congreso de la entidad.

El juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, quien concedió una suspensión provisional al gobernador para evitar que sea detenido, reconoció que el precepto constitucional que regula el proceso de desafuero es ambiguo.

"El envío de la declaración de procedencia a la Legislaturas Locales, con la expresión genérica para que en ejercicio de sus atribuciones 'procedan como corresponda', genera ambigüedad por falta de precisión de cómo estima el Constituyente Permanente que pueden o deben actuar las legislaturas locales una vez que la Cámara de Diputados haya determinado procedente el retiro de la inmunidad procesal de un Gobernador.

"Luego, de la lectura íntegra de la demanda de derechos fundamentales se desprende que ante la existencia del Punto de Acuerdo Número LXIV-267, de la Legislatura Local de Tamaulipas, que en ejercicio de sus atribuciones, determinó no homologar la declaratoria de procedencia de la Legislatura Federal, en el sentido de declarar procedente el retiro de la inmunidad procesal o fuero, surge en apariencia un conflicto de normas que impiden, hasta este momento, considerar concluido el trámite del desafuero contra el Gobernador que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal", señaló el juez.