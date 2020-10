Cada 42 segundos murió una persona en México durante 2019

Durante 2019 se contabilizaron 747 mil 784 muertes en el país, cifra 3.5% superior a los 722 mil 611 reportados un año antes, informó el Inegi. De acuerdo a los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público.

Lo anterior significa que cada 42 segundos murió una persona en 2019, contra los 44 segundos registrados en 2018. La tasa de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes fue de 59.

Las entidades federativas con las mayores tasas de defunción por entidad de residencia habitual fueron la Ciudad de México con 70, Veracruz y Morelos, ambas con 67. En contraparte, las entidades que reportaron las tasas más bajas fueron Quintana Roo con 44, Baja California Sur con 45 y Aguascalientes con 48.

Del total de defunciones registradas, 97.5% (729 mil 57) corresponden a muertes ocurridas durante 2019, 2.2% (16 mil 135) a muertes ocurridas en 2018 y 0.3% restante (2 mil 383) a defunciones acontecidas en 2017 y años anteriores. En 209 casos no se especificó el año de la defunción.

El 56.4% (422 mil 185) de las defunciones corresponden a hombres, mientras que 43.5% (325 mil 126) a mujeres. En 473 casos no se especificó el sexo. Por grupos de edad, la mayor proporción de defunciones se concentra en las personas de 65 años y más (420 mil 661, equivalentes al 56.3%).

Durante 2019, 88.8% (663 mil 902) de las defunciones se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud y 11.2% (83 mil 882) a causas externas: accidentes (33 mil 524), homicidios (36 661), suicidios (7 223), eventos de intención no determinada (6 376), los cuales se caracterizan porque el certificante manifiesta carecer de elementos para clasificar la defunción en alguna de las categorías previas, las categorías previas se complementan con otras causas externas (98).

Para estas cuatro últimas causas de muerte, se observa una mayor proporción en hombres, representando 76.8% de los accidentes, 88.7% de los homicidios, 81.8% de los suicidios y 81.3% de eventos de intención no determinada.

Cabe destacar que de las 6 mil 376 defunciones que corresponden a eventos de intención no determinada, 16.5% tuvo como medio de agresión un arma de fuego, o un arma blanca.

Los homicidios son la quinta causa de muerte en la población en general (36 mil 661, 4.9%) y la cuarta causa de muerte en hombres (32 mil 530).

Por problemas de salud, las tres principales causas de muerte tanto para hombres como para mujeres son: enfermedades del corazón (156 mil 041, 23.5%), diabetes mellitus (104 mil 354, 15.7%) y tumores malignos (88 mil 680, 13.4%).