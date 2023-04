Cae a 3.4 lectura promedio de libros en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- En el último año, la lectura de libros entre los mexicanos cayó a 3.4 ejemplares leídos en promedio. El dato representa una disminución en relación con los datos de 2022 cuando la lectura promedio fue de 3.9 libros, según los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2023 que desde 2015 realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el comportamiento lector en México.

Pero, además, según los datos que el INEGI dio a conocer la mañana de este jueves, se sabe que la población lectora en el país, en el último año, representa sólo el 68.5 %, lo que muestra que la población lectora cayó en 12.3% respecto a 2016, cuando la población mexicana lectora representaba el 80.8% de la muestra.

Como cada abril en el marco del Día Mundial del Libro, en los 12 meses anteriores a la fecha de levantamiento realizado durante los 20 primeros días de febrero de 2023 entre la población alfabeta de 18 años y más lectora de libros de 2 mil 336 viviendas situadas en México, en 32 áreas de 100 mil y más habitantes.

"Al comparar la serie histórica de resultados del MOLEC, el porcentaje de la población lectora disminuyó. Los resultados de 2023 presentan el dato más bajo: 12.3 puntos porcentuales menos que el porcentaje obtenido en 2016 (80.8 %)", reporta el MOLEC sobre la lectura de los cinco materiales de lectura considerados por el Módulo, que son libros, revistas, periódicos, páginas de Internet, foros o blogs.

Esto lleva a resaltar el dato de que la población no lectora de libros, revistas, periódicos, páginas de Internet, foros o blogs, que son los materiales que mide el MOLEC representa el 31.5%. "Del total de la población alfabeta de 18 años y más, 31.5 % declaró no leer ningún tipo de material considerado por el MOLEC. En las mujeres, el porcentaje de población no lectora de alguno de los materiales del Módulo fue mayor que el de los hombres", señala el INEGI.

También los datos muestran que los encuestados señalan que tuvieron una mayor carencia de estímulos para la lectura durante la infancia: "83.0 % declaró que sus padres o tutores no la llevaban a bibliotecas o librerías, 79.7 % dijo que sus padres o tutores no le leían y 68.3 % no veía a sus padres o tutores leer".

Los datos también muestran que la disminución de personas lectoras es gradual con la edad. Para los grupos de 18 a 24 y de 25 a 34 años, ocho de cada 10 personas leen, mientras que en el grupo de 65 años y más, sólo seis de cada 10 personas son lectoras.

Además, también se sabe que los libros fueron el principal material de lectura, con un 40.8 % de lectores de 18 años y más, seguido de la lectura de las páginas de Internet, foros o blogs, que representó un 37.7 por ciento. Sin embargo, cuando se revisa por grupos, se puede ver que los lectores de 18 a 24 y de 25 a 34 años, la lectura de las páginas de Internet, foros o blogs alcanzó 63.0 y 52.5 %, respectivamente, mientras que la lectura de libros fue del 54.2 y 46.8 %, respectivamente; es decir, este sector de la población lee menos libros y hace más lectura en páginas de internet, foros y blogs.

El Módulo sobre Lectura del INEGI mide la condición y características de la lectura de materiales considerados por el MOLEC; las prácticas y antecedentes asociados a la lectura y las razones de no lectura de materiales que considera el Módulo.