Cae aeronave de Semar en Texas
Realizaba una misión médica; reportan al menos cinco muertos
Galveston, Texas.- Un pequeño avión de la Marina de México que transportaba a un joven paciente y otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, causando la muerte de al menos cinco personas.
Cuatro de las personas a bordo eran miembros de la Marina y cuatro eran civiles, incluido un niño, indicó la Marina de México en una declaración. No estaba claro por el momento cuáles de ellos fueron confirmados muertos por el oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos Luke Baker.
Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, que es una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños que han sufrido quemaduras graves.
El choque ocurrió el lunes por la tarde cerca de la base de una carretera construida sobre el agua, cerca de Galveston.
La Marina de México dijo en un comunicado que el avión estaba ayudando en una misión médica y tuvo un "accidente". Prometió investigar la causa y está ayudando a las autoridades locales con la operación de búsqueda y rescate.
Equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) han llegado al lugar del accidente, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en X.
Un portavoz de la NTSB dijo que están "al tanto de este accidente y están recopilando información al respecto".
La Oficina del Sheriff del condado Galveston manifestó que miembros de su equipo de buceo, de su unidad de drones y otros habían respondido al choque.
No está claro por el momento si el clima fue un factor. Sin embargo, el área ha estado experimentando condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Indicó que alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes llegó un banco de niebla que tenía una visibilidad de aproximadamente 800 metros.
