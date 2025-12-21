Cae delincuente, de los más buscados en Baja California

Mexicali, BC.- Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), así como del Ejército y de otras corporaciones federales, capturaron a Javier Gabriel Mora Pino, alias "La Piruja", presunto líder del grupo criminal Los Rusos, y uno de los más buscados en Baja California.

La detención ocurrió la madrugada del sábado y, de acuerdo con la FESC, operaba en las zonas limítrofes entre BC y Sonora.

El detenido se encontraba en la lista de los objetivos delictivos prioritarios para las fuerzas de seguridad que integran la Mesa de la Paz, por su supuesta cercanía con los liderazgos principales de la estructura delictiva de Sinaloa.

Se explicó que el operativo fue quirúrgico porque agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana trazaron la zona rural de Mexicali, específicamente en el kilómetro 57, junto con elementos de la Defensa, con apoyo de otras corporaciones locales y federales.

"La Piruja" se trasladaba armado en compañía de otro hombre, por lo que ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Entre los artículos decomisados en el operativo se encuentran dos armas largas calibre .223, tres granadas de fragmentación, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos, cerca de 1.5 kilos de metanfetamina, mil 400 dosis de marihuana, dos vehículos de reciente modelo, uno de ellos blindado.

Se presume que el detenido operaba desde hace tiempo fuera de la entidad, en específico desde Sonora, y tenía unas semanas de haber llegado a Baja California en busca de un control de zonas para delinquir en el Valle de Mexicali.