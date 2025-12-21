logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae delincuente, de los más buscados en Baja California

Era presunto líder de una célula de sicarios llamada "Los Rusos"

Por El Universal

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Cae delincuente, de los más buscados en Baja California

Mexicali, BC.- Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), así como del Ejército y de otras corporaciones federales, capturaron a Javier Gabriel Mora Pino, alias "La Piruja", presunto líder del grupo criminal Los Rusos, y uno de los más buscados en Baja California.

La detención ocurrió la madrugada del sábado y, de acuerdo con la FESC, operaba en las zonas limítrofes entre BC y Sonora.

El detenido se encontraba en la lista de los objetivos delictivos prioritarios para las fuerzas de seguridad que integran la Mesa de la Paz, por su supuesta cercanía con los liderazgos principales de la estructura delictiva de Sinaloa.

Se explicó que el operativo fue quirúrgico porque agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana trazaron la zona rural de Mexicali, específicamente en el kilómetro 57, junto con elementos de la Defensa, con apoyo de otras corporaciones locales y federales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"La Piruja" se trasladaba armado en compañía de otro hombre, por lo que ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Entre los artículos decomisados en el operativo se encuentran dos armas largas calibre .223, tres granadas de fragmentación, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos, cerca de 1.5 kilos de metanfetamina, mil 400 dosis de marihuana, dos vehículos de reciente modelo, uno de ellos blindado.

Se presume que el detenido operaba desde hace tiempo fuera de la entidad, en específico desde Sonora, y tenía unas semanas de haber llegado a Baja California en busca de un control de zonas para delinquir en el Valle de Mexicali.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Tráiler impacta a Tren Interoceánico en Chiapas
    Tráiler impacta a Tren Interoceánico en Chiapas

    Tráiler impacta a Tren Interoceánico en Chiapas

    SLP

    El Universal

    Autoridades implementan plan de contingencia tras incidente en cruce ferroviario en Chiapas

    CFE contempla inversión de 140 mil mdp para aumentar capacidad de generación
    CFE contempla inversión de 140 mil mdp para aumentar capacidad de generación

    CFE contempla inversión de 140 mil mdp para aumentar capacidad de generación

    SLP

    El Universal

    Titular de la Secretaría de Energía resalta importancia de inversiones en energía para el país.

    Claudia Sheinbaum inaugura Central Ciclo Combinado El Sauz II en Querétaro
    Claudia Sheinbaum inaugura Central Ciclo Combinado El Sauz II en Querétaro

    Claudia Sheinbaum inaugura Central Ciclo Combinado El Sauz II en Querétaro

    SLP

    El Universal

    Destacada inauguración de la planta ciclo combinado Sauz II por Claudia Sheinbaum

    Familias desalojadas celebran posadas en la calle como acto de resistencia
    Familias desalojadas celebran posadas en la calle como acto de resistencia

    Familias desalojadas celebran posadas en la calle como acto de resistencia

    SLP

    EFE

    Las tradiciones navideñas resisten a la gentrificación y el desalojo en Ciudad de México