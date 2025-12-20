logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

NIÑOS TRANSMITEN UN MENSAJE DE AMOR, PAZ Y ESPERANZA PARA ESTA NAVIDAD

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
Un grupo de niños transmitieron a sus seres queridos la esencia y el verdadero significado de la Navidad, a través de la representación del cuento "El niño que salvó la Navidad".

Ellos son alumnos del Centro Educativo Pecosetes, quienes embargados por la alegría y emoción de esta época se caracterizaron de personajes típicos de esta época de felicidad, previa a la Nochebuena.

Así, los pequeños cautivaron a sus familias con su destacada actuación, baile y cantos.

A través de esta puesta en escena, los pequeños transmitieron el mensaje de que "cada sueño puede ser posible".

Así, la alegría por la Navidad se refleja en sus corazones con una gran ilusión.

