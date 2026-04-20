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Cae "El Bukanas", líder huachicolero en Puebla

Por El Universal

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Cae "El Bukanas", líder huachicolero en Puebla

Ciudad de México.- Roberto de los Santos de Jesús, alias "El Bukanas", líder huachicolero y uno de los principales generadores de violencia, fue detenido en la localidad de Tres Cabezas, Chignahuapan, Puebla, junto con seis de sus integrantes de la banda delictiva Los Bukanas, dedicada al robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidio.

El operativo fue coordinado entre las secretarías de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General del Estado (FGE).

"El Bukanas" está considerado como objetivo prioritario y es uno de los principales generadores de violencia en la región.

En un comunicado, las dependencias señalaron que esta acción representa un avance en el fortalecimiento de la seguridad y el combate frontal a la delincuencia en la entidad.

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Los detenidos son "El Bukanas", quien cuenta con orden de aprehensión vigente por homicidio; Gerardo "N", con antecedentes penales por delitos contra la salud y orden de aprehensión vigente por lesiones y robo.

Los uniformados les aseguraron, entre otras armas, dos fusiles de asalto tipo AK-47 y un fusil de asalto tipo AR-15.

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