Cae inversión en Pemex 29%

Ciudad de México.- La inversión física del gobierno en Pemex fue de 193 mil millones de pesos entre enero y octubre, un desplome de 29% contra el mismo periodo de 2024, al quitar la inflación.

Se trata de la caída más profunda al comenzar un sexenio desde que hay información comparable en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a partir de la gestión de Ernesto Zedillo.

Expertos coinciden en que la petrolera no sólo necesita apoyo financiero y fiscal, sino también inversión en infraestructura, maquinaria y equipo.

En su opinión, el ajuste en la inversión física provocó la disminución en la producción de Pemex, que promedia 1.6 millones de barriles este año y es el peor resultado de las últimas cuatro décadas.

La plataforma también se encuentra por debajo de la meta que el gobierno estipula en 1.8 millones de barriles diarios para atender el mercado nacional y las exportaciones, cuyo objetivo, según la presidenta Claudia Sheinbaum, se basa en la sustentabilidad de la industria y con el fin de respetar el medio ambiente.

"Los problemas de Pemex surgieron en la etapa neoliberal, pero hoy se han mantenido y profundizado también por decisiones de este gobierno, como la apuesta por la refinación en la que los márgenes de ganancia son menores que en la extracción y se construyó una refinería con un sobrecosto muy alto. Luego no se ha invertido lo suficiente en producción y hasta se debe dinero a empresas que trabajan para Pemex", expone Miguel González, académico de la UNAM.

Entre enero y septiembre del presente año, la compañía reportó una pérdida neta de 45 mil millones de pesos y los adeudos con sus proveedores aumentaron 32% para alcanzar los 517 mil millones de pesos, mientras los pasivos con sus acreedores financieros rondan los 100 mil millones de dólares.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reconoce las problemáticas y las restricciones presupuestales.

El Congreso aprobó recursos para Pemex por 781 mil 62 millones de pesos durante 2026, lo que incluye presupuesto directo y las aportaciones que tendrá por parte de la Secretaría de Energía.

Se trata de un monto inédito que busca resolver los problemas de la petrolera para que sea sostenible financieramente a partir de 2027, aseguró el gobierno.