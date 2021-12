Cae menor de 17 años por balear a niña

Uno de los dos delincuentes que balearon a una niña de cinco años en un intento de robo del automóvil de su abuela fue detenido. Se trata de un adolescente de 17 años que, tras herir a Arianna Michelle en la colonia San Pedro Mártir, cometió otro asalto también en la alcaldía Tlalpan.

El lunes al mediodía las cámaras de vigilancia permitieron ubicar el taxi utilizado por los asaltantes que intentaron robar un automóvil Mazda en el que viajaban la abuela y sus dos nietas, quienes fueron atacadas luego de que la mujer de 59 años entregara productos de nutrición.

Testigos dieron aviso a los policías. Con las características del taxi Nissan Versa, los agentes lograron dar con uno de los responsables. Las cámaras del C2 registraron el paso del vehículo y autoridades encontraron que las placas pertenecían a otro auto y estaban sobrepuestas.

Las láminas pertenecían a un taxi Nissan Tsuru a nombre de un hombre mayor que desconoce a los adolescentes y quien dijo que se las habían robado. En esa unidad, el adolescente de 17 años asaltó a una transeúnte, a quien le quitó su celular y dinero, en la colonia Barrio Niño Jesús.

El menor fue enviado al centro especializado de ejecución de medidas para adolescentes en la colonia Doctores donde seguirá su proceso; su nombre no fue revelado para cumplir las disposiciones de respeto a su derecho a la intimidad. En San Pedro Mártir, donde ocurrió el ataque contra la menor, no hay transporte colectivo y los vecinos tienen que utilizar taxis, ya sea los que llaman de montaña y otros piratas. Quienes ahí viven dicen que en ambos tipos de vehículos se cometen robos o secuestros exprés.

Los choferes de los taxis de montaña y que permanecen en sitios ubicados en las calles principales de la colonia comentan que son las unidades rotuladas quienes se acercan a la zona a cometer atracos; y conductores de éstas acusan que los de montaña no están registrados ante la Semovi y cometen ilícitos.