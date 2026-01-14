logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae operador de "El Mencho"

Luis Ignacio Cárdenas, traficaba drogas desde Centroamérica

Por El Universal

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Cae operador de "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis Ignacio Cárdenas, encargado de traficar drogas desde Centroamérica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, "El Mencho".

En una segunda acción, se logró la captura de José "N", jefe de plaza de Tlajomulco de Zuñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.

A través de un videomensaje, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, precisó que la captura de estos individuos, en dos acciones diferentes en Jalisco y Nayarit, fue derivado de labores de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y con acompañamiento de la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, y la Guardia Nacional.

Lara López destacó la detención de Luis Ignacio Cárdenas, en un domicilio de la capital nayarita, la cual, aseguró, fue por investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que establecen que este sujeto presuntamente se encargaba de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como operador financiero del CJNG liderado por el capo Nemesio Oseguera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Además de operar el traslado de droga vía aérea empleando aeronaves pequeñas en diferentes pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, al norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas", refirió.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans
    Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans

    Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans

    SLP

    El Universal

    La trayectoria de Helena Moreno desde reportera a alcaldesa refleja su compromiso con una ciudad más segura y equitativa.

    Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México
    Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México

    Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México

    SLP

    El Universal

    La presidenta del Senado de México descarta sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares extranjeros con fines de capacitación.

    Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas
    Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas

    Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas

    SLP

    El Universal

    El déficit presupuestal en las universidades estatales preocupa a la Anuies, que busca soluciones para garantizar su funcionamiento.

    ¿Cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?
    ¿Cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?

    ¿Cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?

    SLP

    El Universal

    Conoce los detalles de los nuevos lineamientos de la CRT para el registro de líneas telefónicas en México.