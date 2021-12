Cae otro exfuncionario de era Mancera

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que logró vincular a proceso a otro funcionario de la administración de Miguel Ángel Mancera, este por delitos cometidos por servidores públicos en materia fiscal; se trata de Miguel Ángel Estrada Garavilla, exdirector Jurídico de la entonces Agencia de Gestión Urbana (AGU), quien continuará el proceso legal en su contra fuera de prisión, pues recibió uno de los beneficios de la nueva reforma penal, ya que ese delito que se le imputa no es considerado grave.

De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario y uno de los 23 investigados por peculado durante la administración el actual senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, en julio de 2017, en su calidad de servidor público pudo haber participado en la contratación de una empresa para realizar servicios que pudo desempeñar personal de la AGU, causando un detrimento patrimonial de 29 millones 116 mil pesos.

Además se investiga si esta empresa forma parte de las "fantasmas" que formaron funcionarios de primer nivel de la administración pasada para desviar poco más de mil millones de pesos a paraísos fiscales.

Consta en el expediente que dicha negligencia fue advertida en 2020, por lo que se denunciaron los hechos ante la FGJ-CDMX y derivado de las indagatorias, el caso fue judicializado.

Esto permitió solicitar audiencia ante el juez de Control que vinculó a proceso a Miguel "N". Los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resultaron fundamentales para que un juez de control resolviera vincular a proceso a un hombre, por su probable participación en delito cometido por servidores públicos en materia fiscal.

Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el impartidor de justicia fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y, debido a que el ahora imputado se encontraba bajo los efectos de un amparo promovido, determinó no decretar medidas cautelares contra su libertad.

La imputación formulada por el representante social adscrito a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos establecen que el individuo, al desempeñarse como servidor público, pudo haber cometido el ilícito en 2017 y causado con ello un detrimento patrimonial.

Apenas el fin de semana pasado fue detenido Julio César Serna, hombre cercano al exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y quien es investigado por enriquecimiento ilícito y peculado, según la investigación de la fiscalía local.

El ahora detenido junto con su hermano —quien fuera secretario particular de Miguel Ángel Mancera— eran presuntamente los funcionarios que encabezaron un entramado para defraudar al erario público.

Usando recursos de la administración y de varias dependencias lograron amasar una fortuna considerable, que a decir de la fiscalía, no iba acorde con el sueldo que tenia como funcionarios; ese dinero aparentemente fue a terminar en los llamados paraísos fiscales y con el mismo efectivo se sabe que compraron al menos 14 propiedades en un lapso de cuatro años en la Ciudad de México.

Julio César Serna fue detenido por el delito de enriquecimiento ilícito en la alcaldía Álvaro Obregón el pasado sábado.