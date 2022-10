Cae presunto asesino de la madre buscadora Esmeralda Gallardo

A-AA+

PUEBLA, Pue., octubre 7 (EL UNIVERSAL).- En Puebla detuvieron a Jesús Guillermo identificado como presunto asesino de Esmeralda Gallardo, la madre buscadora a quien le dispararon en al menos 17 ocasiones la madrugada del martes, informó Víctor León, abogado de la familia de la víctima.

En entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, el litigante contó que el hombre era el mejor amigo de la víctima, sin embargo, no está acusado del feminicidio sino por narcomenudeo.

"El abogado de Don Memo dice que le plantaron droga. No creo que él esté involucrado en el asesinato, de hecho ayudaba a la búsqueda de Betzabé (hija de la fallecida)", señaló. "No le están imputando el asesinato, es una cuestión de narcomenudeo, posiblemente quieran relacionarlo con una supuesta adición", añadió Víctor León.

Asimismo, solicitó a la fiscalía de Puebla que investigue bien el caso ya que ningún vecino cree que el señor Guillermo sea el asesino. "Don Memo es un chivo expiatorio, le pediría a la fiscalía que investigue bien el caso... él siempre ha sido un buen vecino", exaltó.

Así fue el asesinato de Esmeralda Gallardo

Esmeralda Gallardo, integrante del Colectivo la Voz de los Desaparecidos, fue asesinada a tiros la madrugada del martes pasado en la ciudad de Puebla.

La activista y buscadora mantenía una intensa búsqueda de su hija Betzabé Alvarado Gallardo, de 22 años de edad, y había señalado públicamente que detrás del caso se encontraban bandas de narcomenudeo que operan en la zona conurbada de la capital poblana.

El crimen ocurrió sobre la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura del fraccionamiento del Infonavit Villa Frontera, donde de acuerdo con testigos, un hombre armado le disparó a quemarropa, e incluso, lanzó disparos al aire para ahuyentar a las personas que querían ayudar a la víctima.

Esmeralda Gallardo recientemente había dado entrevistas a medios locales, en las cuales declaró que en la desaparición de su hija —quien fue vista por última vez con una amiga el 13 de enero de 2021—, estaría involucrado el crimen organizado.