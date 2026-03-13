Cae sujeto; era buscado por FBI

Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a Samuel Ramírez Jr., de nacionalidad estadounidense, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Washington, y se ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a su captura.

De acuerdo con las investigaciones, Samuel Ramírez Jr., de 33 años, es señalado por su responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en el Condado de King, ubicado en Washington, en 2023.

Samuel Ramírez Jr. fue arrestado el martes 10 de marzo a las 11:13 horas, tan sólo una hora y 13 minutos después de que el FBI lo integró a su lista de los 10 fugitivos más buscados.

En un comunicado, el gabinete de seguridad dio a conocer que luego del intercambio de información (por parte de Estados Unidos) y de ser alertados de la presencia en territorio nacional de Samuel Ramírez Jr., los efectivos implementaron cercos de seguridad en Culiacán, y al realizar recorridos de vigilancia en la avenida Monte Gongga, en la colonia Altura del Sur, identificaron a una persona que coincidía con sus características.

Al corroborar su identidad, el estadounidense fue capturado, se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado a las oficinas del INM para ser presentado ante las autoridades.

En la ficha de los 10 fugitivos más buscados, donde se ofrecía la recompensa, el FBI señalaba que Ramírez era señalado por su presunta participación en el asesinato, con arma de fuego, de dos mujeres el 21 de mayo de 2023, en el Stars Bar and Grill de la ciudad Federal Way, Washington, y que una tercera persona también resultó herida en el tiroteo. Tras los homicidios, huyó a Lake Havasu City, Arizona, y fue conducido a Tijuana, México, el 23 de mayo de 2023.