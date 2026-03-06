Caen 4 presuntos integrantes de red de préstamos "gota a gota"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Un

entre autoridades capitalinas y federales derivó en la

personas presuntamente vinculadas con undedicado a la, extorsión y préstamos informales bajo el esquema conocido como "gota a gota", que operaría en la Ciudad de México y al menos en 12 entidades del país.El primer aseguramiento ocurrió durante la ejecución de unaen un departamento ubicado en la, en la colonia Área Federal Fave Sedena, en la. En el lugar, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), así como elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, intervinieron el inmueble sin uso de violencia.Durante la diligencia fueron detenidos, de 21 años, ciudadano colombiano, y, de 32 años, de nacionalidad mexicana. En el sitio los agentes aseguraron 11 bolsas con aparente marihuana, una computadora portátil, cuatro teléfonos celulares,, una libreta con anotaciones y al menos 10 tarjetas publicitarias relacionadas con préstamos de dinero.De acuerdo con las investigaciones, el inmueble presuntamente era utilizado por integrantes de unconformado principalmente por, dedicado tanto al narcomenudeo como a la extorsión y a la colocación de préstamos informales con cobros excesivos, conocidos como "gota a gota".Las autoridades señalan que esta organización tendría presencia en varias alcaldías de la capital, entre ellas Coyoacán,, Tláhuac y Álvaro Obregón, además de operar en municipios dely en otras entidades del país.En una segunda acción, elementos de la SSC detuvieron en la, en la colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez, a, de 24 años, y a, de 28 años, ciudadana colombiana, quienes también serían integrantes de la misma estructura criminal.Tras una revisión preventiva, los policías les aseguraron 55 bolsitas con aparente marihuana, 63 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína en piedra, uncorta con tres cartuchos útiles, tres teléfonos celulares yLos cuatro detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición delcorrespondiente, que determinará su. En tanto, elquedó bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.De acuerdo con las autoridades, los implicados presuntamente forman parte de una red dedicada a la, extorsiones y préstamos "gota a gota", modalidad de financiamiento ilegal que suele derivar en amenazas ycontra quienes no pueden pagar las cuotas impuestas.Las personas detenidas se presumen inocentes y serán consideradas como tales hasta que unsu responsabilidad mediante una