Caen 60% ventas de negocios de artículos patrios en Toluca

Lo que antes era un negocio próspero para las familias de San Cristóbal Huichochitlán, desde hace dos años se convirtió en una inversión perdida, pues por la cancelación de las verbenas del Grito de Independencia —15 de septiembre— y el desfile del día 16, las ventas de banderas, cornetas, sombreros, bigotes y matracas cayeron hasta 60%, dijeron vendedoras que persisten en la calle principal de la delegación norte de Toluca.

Los productos que ofertan este año, admitieron, son los que quedaron de 2020, cuando no lograron colocar una sola bandera, ni moño de los que tejen a lo largo de dos o tres meses previo a septiembre.

"Nosotras vendemos a los intermediarios, no tenemos un puesto en la calle, no vamos al centro de Toluca, vienen muchos de la capital [Ciudad de México] y otros municipios del Estado de México, pero desde el año pasado, como no hubo festejos ni permitieron la venta en las calles los gobiernos, no vendimos nada", dijo la señora Juana, quien tiene un negocio en la vía Manuel Buendía.

Señaló que pese a las condiciones actuales, los costos de sus productos se elevaron, pasando de ocho a 12 pesos las banderas más pequeñas y de 290 a 340 pesos las más grandes o monumentales, pues también aumentó el precio del material con el que trabajan hasta en 20% o más.

Las bajas ventas impactaron de modo que 40% de los comercios de la zona dedicados a la venta de este tipo de productos decidió no invertir y mantenerse con la venta de guantes, bufandas y gorros para el frío, pues en esta región se dedican a esta fabricación.