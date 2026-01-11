Caen dos presuntos integrantes de la Anti-Unión

logo pulso
Por El Universal

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO.- Dos presuntos integrantes de la Anti-Unión, lan "N", alias "El Didier", y Oliver "N", alias "El Yulay", fueron vinculados a proceso por el homicidio de un hombre en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, el pasado 29 de diciembre.

El juez dictó dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias y la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que "El Didier" y "El Yulay" seguirán privados de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), la noche del 29 de diciembre de 2025, un hombre, su hijo y su pareja, viajaban en auto por la colonia Romero Rubio, cuando fueron alcanzados por dos sujetos en una motocicleta, quienes los atacaron a tiros. El automovilista murió, la mujer resultó lesionada, mientras que el menor salió ileso, aseguró la Fiscalía capitalina.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con apoyo de operadores del C2 Norte, dieron seguimiento de los presuntos agresores, quienes fueron aprehendidos en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

