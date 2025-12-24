Caen integrantes del círculo de Los Chapitos

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos integrantes más del círculo cercano de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos por fuerzas federales debilitando aún más la estructura criminal de los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", preso en Estados Unidos.

Se trata de Mario Lindoro Elenes, "El Niño", y Navidad, "El Siete", suegro y cuñado de Iván Guzmán, capturados apenas dos días después del asesinato de Óscar Medina González, "El Panu", uno de los operadores más cercanos de "Los Chapitos", en un restaurante del Centro de la capital del país.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) los detuvieron durante cateos realizados en casas de las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, en la zona residencial de Zapopan.

La colonia Vallarta Universidad colinda con la zona donde en noviembre pasado un grupo criminal secuestró a dos agentes de la SSPC, que más tarde fueron liberados.

La dependencia afirmó que los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en Zapopan.