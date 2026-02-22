Caen operadores del CJNG en dos estados

Ciudad de México.- Este sábado, fuerzas federales realizaron golpes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz, donde detuvieron a un jefe operativo y 13 integrantes más, mientras que en Jalisco cayó una mujer ligada al reclutador del rancho Izaguirre, usado presuntamente como centro de adiestramiento criminal de la organización.

En la zona conurbada entre los municipios de Veracruz y Boca del Río, fuerzas federales detuvieron a 14 presuntos miembros de una célula dedicada al secuestro, entre ellos Israel Enríquez Meneses, identificado como jefe operativo del CJNG.

Elementos federales y del estado aprehendieron a los nueve hombres y cinco mujeres al realizar 13 cateos simultáneos en distintos domicilios de Boca del Río y el puerto de Veracruz, informó el gabinete de seguridad.

Derivado de una denuncia por el secuestro de una persona, ocurrido el 9 de enero en la colonia Lafragua, municipio de Veracruz, los agentes de seguridad implementaron técnicas de investigación, desarrollaron líneas de análisis que permitieron identificar varios domicilios vinculados con el caso y obtuvieron de un juez de control diversas órdenes para intervenir inmuebles en Boca del Río y Veracruz.

En estas acciones se liberó a una persona que estaba privada de la libertad, a quien se le brindó auxilio de manera inmediata.

En el municipio de Tala, Jalisco, fue detenida Alma Rosa Rivera Martínez, "La Leona", pareja sentimental de José Gregorio Lastra Hermida, "El Lastra", reclutador de sicarios para el CJNG vinculado con el rancho Izaguirre.

Según reportes federales, Rivera Martínez asumió el rol de reclutadora del CJNG, tras la captura el año pasado de "El Lastra", por su relación con la operación del rancho Izaguirre, utilizado como centro de reclutamiento de sicarios del cártel.