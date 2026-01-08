logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Caen tres de la red de "lavado" de García Luna

Por El Universal

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Caen tres de la red de "lavado" de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la reciente detención de Eduardo Enrique Gómez García, otro de los excolaboradores de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, suman tres de sus cercanos capturados por el desvío de recursos al sistema penitenciario federal para presuntamente favorecer a empresas vinculadas con García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.

Gómez García fue capturado este miércoles por la Policía Federal Ministerial en el estado de Puebla y se suma a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, detenido en Cuernavaca, Morelos y María Vanesa Pedraza Madrid, ambos en prisión desde diciembre de 2025.

La más reciente caída de uno más de los cercanos a García Luna fue informada por Ulises Lara López, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dijo que Eduardo Enrique es señalado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

Entre diciembre del 2008 y agosto del 2013, el excomisionado del extinto Órgano estaba implicado en la suscripción ilícita de contratos de servicios para diversos penales federales a cargo de García Luna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Propuesta de Morena para descanso o pago doble en día de cumpleaños
    Propuesta de Morena para descanso o pago doble en día de cumpleaños

    Propuesta de Morena para descanso o pago doble en día de cumpleaños

    SLP

    El Universal

    El diputado Armando Corona Arvizu impulsa una iniciativa para fortalecer el equilibrio entre la vida personal y laboral en México.

    Caen tres implicados en red de lavado de García Luna
    Caen tres implicados en red de lavado de García Luna

    Caen tres implicados en red de lavado de García Luna

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía General de la República captura a tres personas relacionadas con el desvío de recursos vinculado a García Luna.

    Solicitan comparecencia del secretario de Marina por descarrilamiento del Tren Interoceánico
    Solicitan comparecencia del secretario de Marina por descarrilamiento del Tren Interoceánico

    Solicitan comparecencia del secretario de Marina por descarrilamiento del Tren Interoceánico

    SLP

    El Universal

    Legisladores solicitan suspensión de operaciones y estudios de viabilidad para Tren Interoceánico y Tren Maya.

    La Fiscalía de México detiene a otro excolaborador de García Luna
    La Fiscalía de México detiene a otro excolaborador de García Luna

    La Fiscalía de México detiene a otro excolaborador de García Luna

    SLP

    EFE

    La FGR captura a Eduardo N en Puebla por su presunta participación en delincuencia organizada. Detalles del caso aquí.