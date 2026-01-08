Caen tres de la red de "lavado" de García Luna
CIUDAD DE MÉXICO.- Con la reciente detención de Eduardo Enrique Gómez García, otro de los excolaboradores de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, suman tres de sus cercanos capturados por el desvío de recursos al sistema penitenciario federal para presuntamente favorecer a empresas vinculadas con García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.
Gómez García fue capturado este miércoles por la Policía Federal Ministerial en el estado de Puebla y se suma a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, detenido en Cuernavaca, Morelos y María Vanesa Pedraza Madrid, ambos en prisión desde diciembre de 2025.
La más reciente caída de uno más de los cercanos a García Luna fue informada por Ulises Lara López, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dijo que Eduardo Enrique es señalado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y "lavado" de dinero.
Entre diciembre del 2008 y agosto del 2013, el excomisionado del extinto Órgano estaba implicado en la suscripción ilícita de contratos de servicios para diversos penales federales a cargo de García Luna.
