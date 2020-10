Calderón comparte video sobre detención de mujer opositora cubana

El expresidente Felipe Calderón compartió un video en Twitter en el que se ve la detención y agresión a una mujer que es opositora en Cuba.

El clip que compartió el exmandatario muestra el momento en que la mujer intenta salir de su casa, sin embargo, un grupo de personas se lo impide y le pide que regrese a su casa.

"Este es el régimen dictatorial cubano que algunos tontos útiles defienden", escribió el presidente en la publicación.

Según el Diario de Cuba, se trata de la curadora y profesora universitaria Anamely Ramos, quien es opositora al gobierno cubano.

"Esto no tiene que ser así, nosotros todos somos cubanos. No dejen que nos hagan esto, que nos llevan haciendo años, echándonos a pelear unos con otros", dice Ramos antes de intentar caminar sobre la calle.

Ramos pide al grupo de gente que la deje salir. "Yo no soy violenta, soy una persona que ha trabajado por este país", agrega.

"No puedes salir porque somos Cuba, somos todos. Tú no puedes salir. ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba!", se escucha que le dicen varias mujeres.

Cuando Anamely Ramos intenta salir de su casa, varias mujeres se lo impiden y la regresa a su casa. También se ve que quien graba el video es agredido.

"Nosotros somos revolucionarios, no puedo permitir gente como tu traidora", le dice una mujer a Ramos y le pide que se regrese a su casa.

Según una amiga de Ramos, la curadora fue detenida por agentes de la Seguridad del Estado el pasado viernes. La noche del sábado informó que ya estaba libre.

