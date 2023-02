Calderón debe una explicación por los errores cometidos, dice AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa le debe una explicación al país por los errores cometidos durante su gobierno que causaron muerte y violencia, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Al criticar que el expresidente de México utiliza medios de comunicación para convocar a la marcha "en defensa del INE" del próximo domingo y no habla nada del caso de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, López Obrador señaló que, en su próximo artículo, Calderón Hinojosa debe explicar el error de declarar la guerra al narco, "dándole un garrotazo a lo tonto al avispero".

Apuntó que también es necesario que explique cómo fue que permitió que se aplicara en México el operativo "Rápido y furioso", lo que provocó que Estados Unidos proporcionara miles de armas a los grupos del crimen organizado.

"Imagínense que por un lado se declara la guerra y por el otro se hace una negociación, porque no es nada más la negociación con cárteles, es la negociación y por eso el juicio de García Luna", expresó López Obrador.

El presidente López Obrador volvió a criticar que la empresa Iberdrola de España se haya llevado a trabajar al expresidente Calderón, así como una empresa ferroviaria extranjera le dio empleo al expresidente Ernesto Zedillo cuando concluyó su gobierno.

"Eso ya no va a volver a ocurrir", puntualizó.