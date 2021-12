Calderón pegó garrotazo a lo tonto al avispero en Michoacán: AMLO

Después de declarar que se va a pacificar Michoacán sin declararle la guerra a ningún grupo de la delincuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la creación de autodefensas en el estado fue un error y que el exmandatario Felipe Calderón fue a la entidad a pegarle "un garrotazo a lo tonto al avispero".

En su conferencia mañanera de este viernes en Morelia, acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, López Obrador declaró sobre las autodefensas que el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las personas y cuando no, hay que procurar demandar a las autoridades "porque si no se tiene control sobre la seguridad y todos pueden hacer justicia por sus propias manos, entonces eso es el caos".

Al informar de más presencia de la Guardia Nacional en tierra michoacana para garantizar la paz y tranquilidad, López Obrador expresó al gobernador: "No estás solo, ni el pueblo de Michoacán".

"Sin corrupción y sin impunidad. Y también sin baladronadas, sin declarar la guerra, sin el 'mátalos en caliente', todo eso que fue un desastre porque se inició aquí en Michoacán.

"Aquí vino, vestido de militar, el expresidente Calderón a declarar la guerra, a pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, sin un plan, sin atender las causas, pero además una corrupción tremenda al grado que su secretario de seguridad (Genaro García Luna) está preso en Estados Unidos", expresó el presidente López Obrador.

El Presidente afirmó que está "bien definida la frontera, pintada la raya" entre la delincuencia y las autoridades.

Agregó que, entre otras cosas, "la política se creó para poner orden en el caos".

Sobre la presunta entrega de drones y explosivos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a grupos de la delincuencia en Temascaltepec, López Obrador lo rechazó porque "no tiene sustento" y agregó que las Fuerzas Armadas están actuando con rectitud, en el marco de la legalidad, sin violar derechos humanos, y sin asociarse con grupos criminales.