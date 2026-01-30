Cambian de hospital a diputado de MC

Culiacán, Sin.- A 24 horas del ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, ambos fueron reportados graves, mientras las autoridades continúan sin informar avances en la investigación del caso.

Torres Félix, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, fue trasladado a un hospital de alta especialidad, bajo un fuerte operativo de seguridad, sin que se especificara el sitio.

El diputado recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue sometido a cirugía; hasta anoche se reportaba grave.

La diputada Elizabeth Montoya se reportaba grave pero fuera de peligro, aunque, de acuerdo con Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, habría perdido un ojo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que el gabinete de seguridad atiende este caso y que se reforzará la seguridad en la entidad.

Dijo que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el dirigente de MC para manifestarle apoyo "en todo sentido".

Anunció que próximamente visitará Sinaloa con el gabinete de Seguridad, y se reunirá con ciudadanos y empresarios. Agregó que "hubo detenciones", pero las autoridades estatales no las vinculan con este caso.

Al respecto, la Diócesis de Culiacán externó que la sociedad no puede acostumbrarse a la violencia, ni permanecer indiferente ante el derramamiento de sangre y el desprecio a la vida humana, ante el dolor y la consternación por el ataque contra los diputados Sergio Torres y Elizabet Montoya.