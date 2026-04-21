Cambian versión de fatal accidente

Ciudad Juárez, Chih.- Los dos agentes instructores de la Embajada de Estados Unidos, que murieron en un accidente junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), no participaron en el operativo donde se aseguró un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, afirmó el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum, tenía razón al decir que no se les avisó sobre la participación de los agentes estadounidenses en el operativo, ya que estos no tuvieron presencia.

"Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio... En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Sedena", afirmó el fiscal.

"Esos dos elementos —los estadounidenses— estaban haciendo labores de capacitación fundamentalmente, como a ocho a nueve horas del lugar en donde se dio el operativo del narcolaboratorio", explicó el funcionario.

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De acuerdo con su versión, tras el operativo, personal de la AEI se habría encontrado con los agentes estadounidenses y compartieron vehículo. Horas después ocurrió el accidente en el que fallecen dos elementos locales y los dos de Estados Unidos.

Despedida

Los elementos de la AEI de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes, fueron despedidos con un homenaje realizado por la FGE.

Las honras fúnebres se llevaron a cabo en el Helipuerto del C-4 en la ciudad de Chihuahua, donde estuvieron presentes familiares y compañeros de los elementos fallecidos.

"Chihuahua y todos los chihuahuenses le debemos gratitud. Una gratitud que no cabe en protocolos ni en formas oficiales", expresó la gobernadora María Eugenia Campos Galván.