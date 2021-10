Cambiar modelo de Salud tardaría hasta 40 años: director del Insabi

El director del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer, dijo que cambiar el actual esquema de salud en México podría tardar hasta 30 o 40 años, como ha ocurrido en otras naciones como Brasil y Colombia.

Al responder a los señalamientos de que la desaparición del Seguro Popular para crear el Insabi sumó a 16 millones de mexicanos a quedar fuera de los servicios de salud pública, dijo que "las estrategias de modificación de modelos de salud en el mundo no se logran de un día para otro, sería, ahí sí lo digo yo, seríamos mentirosos de tratar de engañar a ustedes".

"Eso es mentira, los países se tardan dos décadas, se tardan 30 años y hasta 40 años, véanlo y revísenlo en Brasil lleva 23 años y todavía no concluyen, Colombia", dijo ante la Comisión de Salud del Senado en el marco de su comparecencia por la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Indicó que ahora donde se debe fijar la vista, la experiencia es a los sistemas de salud de naciones Inglaterra, Francia, Dinamarca, donde los servicios de salud son gratuitos, pero que son modelos consolidados.

Criticó el Seguro Popular y la corrupción en torno al mismo y agregó que sobre el modelo de descentralización, iniciado en los años 90, no significó lo mejor para la salud de México y los mexicanos.

Por otra parte, dijo que en caso de los medicamentos oncológicos se ha entregado 63 por ciento de lo solicitado por las entidades federativas.

"El total de la demanda que nos pidieron fue 538 mil 273, cuánto hemos abastecido nosotros 338 mil 833 piezas, cuánto representa eso el 63 por ciento, vuelvo a repetir, es un programa de entrega, no podemos mandar al cien por ciento de los medicamentos a ningún almacén", apuntó.

Aseguró que se trabaja en establecer un esquema de trazabilidad de medicamentos oncológicos digital para evitar robos y actos de corrupción que han mermado la disponibilidad de los insumos.

"Perdón por la acusación a muchos, miren los medicamentos se entregan con un programa que establecen las propias entidades federativas e instituciones porque después se los roban, lo lamento decir así, se los roban, los comercializan en farmacias, no somo inocentes, se los roban llegando a los estados, se los roban llegando almacén, se los roban llegando al hospital, por eso las instituciones buscan un control", aseguró Ferrer.

Asimismo, informó que actualmente se tiene un avance de 50 por ciento en el abasto de medicamentos en el país.

"No hemos cesado en la búsqueda de medicamentos, a quienes se preocupan por los medicamentos y le agradecemos, le decimos que hemos comprado el 96 por ciento de medicamento en el mundo, ya los tenemos, si yo digo que en el abasto vamos a un 50 por ciento", dijo el funcionario federal.