Cambio a semáforo rojo dependerá de secretaría de Salud federal: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el cambio del semáforo epidemiológico a rojo dependerá de la Secretaría de Salud federal, pero que se están tomando acciones para reducir los contagios Covid-19.

"Nosotros establecimos el tema de las hospitalizaciones como central, pero el Gobierno federal tiene 10 indicadores que nos establecen el color del semáforo y con eso nos estamos guiando y que nos envían cada semana. A partir de ahí se toman decisiones pero están creciendo las hospitalizaciones.

"Es una determinación de la secretaría de Salud del Gobierno de México, pero independientemente de eso nosotros tomamos decisiones para fortalecer la disminución de la movilidad como adelantar el cierre esta semana de distintas actividades".

A pregunta expresa si tiene un límite de hospitalizaciones o contagiados de coronavirus para declararse el semáforo rojo, Sheinbaum Pardo no respondió, pero aseguró que hay 10 indicadores y que será decisión del Gobierno federal.

"No solo son hospitalizaciones, son diversos indicadores (pero) más allá del semáforo lo más importante es este llamado a la población para guardarnos en casa y tomar todas las medidas de control sanitario para evitar la propagación de la enfermedad".

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, hasta este 7 de diciembre se registra una ocupación hospitalaria del 58%, en las 6 mil 959 camas disponibles, es decir que hay ocupadas 4 mil 21.

Hasta este 6 de diciembre se registraron 232 mil 9 casos de casos acumulados confirmados de coronavirus y 18 mil 171 muertes a causa del virus.

Sin embargo, los casos sospechosos, positividad y activos ya no aparecen en el reporte diario debido que la Secretaría de Salud federal no lo ha reportado en el informe Técnico que lo hace cada día.

Al respecto, la mandataria local aseguró que están haciendo los ajustes necesarios pero aunque hay más positivos es porque se han realizado más pruebas diarias y que actualmente hay una positividad del 22%.

Todo listo para el cierre de la Basílica de Guadalupe

La mandataria capitalina aseguró que las personas que han visitado la Basílica de Guadalupe han tenido un comportamiento ejemplar y que ya se tienen todos los preparativos para el cierre del recinto que será del 10 al 13 de diciembre. En videoconferencia de prensa, Sheinbaum Pardo recordó que si bien habrá elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones del recinto religioso será para persuadir a las personas de que la Basílica estará cerrada. "La Guardia Nacional está en Gustavo A. Madero y participa en los Gabinetes de Seguridad, los elementos no harán algo en particular sino que se unen al programa de información y persuasión para que se evite llegar a la Basílica en estos días por el tema de la pandemia", dijo.