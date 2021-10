Camión de la Secretaría de Seguridad del Edomex choca contra caseta

Un camión de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se impactó contra la caseta de peaje de la autopista México - Toluca y resultaron 12 lesionados, por el momento no se reportan fallecidos.

En el incidente resultaron lesionadas dos adultos y una niña, quienes viajaban en la unidad particular, así como nueve cadetes, de los cuales fue necesario trasladar vía aérea a dos de ellos al Hospital del ISSEMYM ubicado sobre la avenida Paseo Tollocan en el municipio de Toluca, para su pronta atención médica.

De acuerdo con información de autoridades, la unidad perdió el control por la velocidad y se estrelló contra la caseta que se localiza en el kilómetro 41 de la vialidad y debido a una falla mecánica de la unidad de la dependencia estatal, se impactó contra otro vehículo particular dejando a los ocupantes lesionados y prensados dentro del automóvil marca Toyota, color negro.

Al sitio llegaron ambulancias del Servicio de Urgencias del Estado de México, de la Cruz Roja de Lerma y Protección Civil de Ocoyoacac para atender a los lesionados, aunque también apoyaron en las labores los policías estatales.

Por su parte, la Secretaría informó que se hará cargo de los gastos médicos de las personas que resultaron lesionadas, así como los daños a bienes materiales.

El hecho ocurrió a la altura de la caseta de Ocoyoacac, donde el autobús en el que viajaban cadetes del Plantel de Nezahualcóyotl de la Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS).