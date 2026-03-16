Camión mata a 3 personas

Oaxaca, Oax.- Un camión que transportaba troncos de madera se estampó contra una vivienda y arrolló a varias personas que asistieron a la "Copa Benito Juárez 2026", el torneo de básquetbol regional más importante que se realiza cada año en Guelatao de Juárez, municipio de la Sierra Norte de Oaxaca.

El informe oficial reportó que tres personas murieron y ocho más resultaron lesionadas.

Testigos y videos que circulan en redes sociales advierten que probablemente el camión pudo quedarse sin frenos. La vivienda en la que se impactó el vehículo era una tienda miscelánea.

Hasta ahora se han identificado a Victoriano Evodio Cruz Cruz y su esposa Matilde Pérez Vargas —ambos originarios del municipio de Santiago Pinotepa Nacional— entre las víctimas fatales; también el conductor del camión falleció durante el siniestro.

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Además, otras ocho personas resultaron lesionadas, tres de las cuales fueron reportadas como graves por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En un comunicado, los SSO informaron que los ocho heridos son originarios de Santa Catarina Lachatao, Santa María Jaltianguis, Santiago Xiacuí, Guelatao de Juárez, Santiago Laxopa, Capulálpam de Méndez, Santa Catarina Ixtepeji y San Juan Chicomezúchil.

Las tres personas con lesiones de mayor gravedad fueron trasladadas al Hospital Comunitario de Ixtlán de Juárez y al Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso"; mientras que las otras cinco reciben atención en el Centro de Salud de Guelatao de Juárez.

Tras el lamentable accidente, la edición número 47 de la "Copa Benito Juárez" 2026 fue cancelada, informó mediante un comunicado, el Consejo Deportivo 2026 del torneo.