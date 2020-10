Camioneta pasa por encima de joven con todo y perro

Circula un video en redes sociales en el que se aprecia el momento en que un joven es atropellado por un automóvil al momento de que el primero camina sobre la calle.

En las imágenes se puede ver cuando el automóvil pasa por encima del joven y se escucha un fuerte impacto. El video fue publicado por una mujer, quien dijo ser la tía del joven y refirió que este necesitará una cirugía luego del suceso.

"Amigos, mi familia y yo les pedimos hacer viral este hecho, mi sobrino fue atropellado por este individuo el miércoles 28 de octubre, el tipo se dice ser un juez, ayuden a que esté hecho no quede impune, este loco anda suelto y puede agredir a más personas sin castigo alguno", escribió la usuaria de Facebook.

De acuerdo con lo escrito por la mujer en comentarios, el hecho se dio en la alcaldía Álvaro Obregón, el pasado 28 de octubre.

El video causó opiniones encontradas en redes sociales sobre el actuar de ambos, ya que el joven caminaba deliberadamente sobre la calle, donde no era cruce peatonal y el otro (el automovilista) no se detuvo pese que pudo ver que el joven transitaba.