logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Fotogalería

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Campesinos de Tlaxcala mantienen bloqueos carreteros y vías férreas

Diversos grupos de campesinos de Tlaxcala extienden protestas por precios de maíz y subsidios.

Por El Universal

Octubre 30, 2025 06:10 p.m.
A
Campesinos de Tlaxcala mantienen bloqueos carreteros y vías férreas

TLAXCALA, Tlax. (EL UNIVERSAL).- Campesinos de Tlaxcala determinaron mantener y ampliar los bloqueos carreteros que habían instalado como parte del Paro Nacional Agrícola para exigir un precio de garantía justo a la tonelada del maíz. A pesar de que ya hubo avances en los acuerdos con el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, reclaman también subsidios en diésel y fertilizantes.

Por ello, este jueves, diferentes grupos de campesinos adheridos a diversos núcleos ejidales de Tlaxcala, instalaron bloqueos sobre la autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Calpulalpan, y sobre la carretera libre México-Veracruz, a el tramo de Nanacamilpa.

También instalaron un bloqueo sobre la vía férrea que sirve para trasladar mercancías a bordo del tren, a la altura de la comunidad de Cuamantzingo, en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas.

Efrén López Hernández, Comisariado Ejidal del Ejido de San Lorenzo Cuapiaxtla, expuso que exigen un subsidio al diésel por parte del Gobierno del estado para que éste tenga un precio de 10 pesos, y el fertilizante al 50 por ciento de su costo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseveró que el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, se comprometió a instalar, para el caso de Tlaxcala, una mesa de negociación con funcionarios estatales para atender demandas específicas de los campesinos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Campesinos de Tlaxcala mantienen bloqueos carreteros y vías férreas
Campesinos de Tlaxcala mantienen bloqueos carreteros y vías férreas

Campesinos de Tlaxcala mantienen bloqueos carreteros y vías férreas

SLP

El Universal

Diversos grupos de campesinos de Tlaxcala extienden protestas por precios de maíz y subsidios.

Niño de 11 años con autismo ingiere raticida en plantel de Torreón
Niño de 11 años con autismo ingiere raticida en plantel de Torreón

Niño de 11 años con autismo ingiere raticida en plantel de Torreón

SLP

El Universal

El maltrato escolar hacia un niño autista se suma a la negligencia educativa tras ingerir raticida en un plantel de Torreón.

Rescatados 27 menores y joven trabajadores en Topolobampo
Rescatados 27 menores y joven trabajadores en Topolobampo

Rescatados 27 menores y joven trabajadores en Topolobampo

SLP

El Universal

Menores y joven rescatados en operativo en Sinaloa tras trabajar ilegalmente en campos agrícolas.

Armada mexicana busca sobreviviente de ataques en Pacífico
Armada mexicana busca sobreviviente de ataques en Pacífico

Armada mexicana busca sobreviviente de ataques en Pacífico

SLP

AP

Claudia Sheinbaum destaca importancia de cooperación binacional en operaciones militares.