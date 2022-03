Campesinos piden mesa de información sobre Reforma Eléctrica

JUCHITÁN, Oax., marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Los directivos de la Unión de Productores de Energía Renovable del Istmo (UPERI), solicitaron a la titular de la Secretaría de Energía (SE), Rocío Nahle, una mesa de información y discusión sobre la iniciativa de la reforma eléctrica enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Cámara de Diputados.

Porfirio Montero Fuentes, Jorge Luis Fuentes López y Roberto Robledo Morales, representantes de la UPERI y de los dueños de las tierras donde están asentados unos 23 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, demandaron que en esa mesa participen los diputados federales que promueven la iniciativa con la finalidad de que "los informen, pero que también seamos escuchados".

En denuncias anteriores, los dirigentes de la UPERI han expresado sus molestias con la propuesta de la reforma eléctrica que busca cancelar los permisos de operación de los parques eólicos que suministran electricidad mediante el esquema de autoabasto hacia sus socios, porque eso perjudicaría a los dueños de las tierras.

Los dirigentes de la UPERI resaltaron en la carta dirigida a Rocío Nahle, los beneficios que reciben al rentar sus tierras a las empresas nacionales y extranjeras que operan los parques eólicos instalados en el Istmo: un pago seguro al mes, apoyos para la infraestructura del polígono rentado, pago de derechos a los ayuntamientos y apoyos en obras sociales para la comunidad.

Según estimaciones de los propietarios, la operación de los 23 parques eólicos deja una derrama económica de 700 millones de pesos anuales, que podrían perderse en caso de que con la reforma eléctrica la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cancele los permisos de esas empresas que suministran su producción mediante el esquema de autoabasto.

Con la instalación de los parques eólicos, la vida de los dueños de las tierras ha mejorado e incluso en la vida de los municipios que con solo el dinero del presupuesto no podrían ejecutar las obras realizadas hasta ahora, peor pedimos que si van a mejorar nuestra vida, adelante, si no, déjenos como estamos y no le muevan, señalaron los representantes de la UPERI.