Cancelan corridas de autobuses de Nochistlán a Aguascalientes

OAXACA, Oax., junio 23 (EL UNIVERSAL).- Por motivos de seguridad y las amenazas de un cártel, en el municipio de Nochistlán se han cancelado las corridas de autobuses que conectan al estado de Aguascalientes y Teocaltiche, Jalisco, lo que ha afectado a la población para llevar a sus enfermos a revisiones médicas y que impide a los estudiantes universitarios acudan de manera ordinaria a sus clases.

Algunos de los habitantes que pidieron el anonimato, aseguraron que al acudir a la central de autobuses se han encontrado que las corridas de Omnibus, la única empresa que les otorga ese servicio de transporte les ha informado que por razones de seguridad no hay salidas al estado de Aguascalientes y Teocaltiche.

Ante esta situación, los nochistlenses que deben trasladarse a estos lugares han tenido que tomar otras rutas alternas, sin embargo, los afectados refieren que han usado una corrida que sale muy temprano a otros municipios de Jalisco para luego transbordar con destino a Aguascalientes, cuyas rutas resultan muy largas que duran hasta cuatro horas de viaje.

Habitantes revelaron a EL UNIVERSAL que esta situación es preocupante, ya que la población solo busca vivir tranquilos, pero lamentan que la situación de pugna y control por el territorio que se mantiene en esa zona por las células criminales afecte directamente a la población inocente.

Enfermos son afectados

"Hay gente que tiene enfermos de hemodiálisis y deben llevar a sus sesiones tres veces a la semana, pero con esta situación no solo sale más costos, sino más pesado para nuestros familiares que los cansa aún más", mencionan algunos de los afectados que tienen personas que requieren servicios clínicos especializados.

"Nosotros no tenemos nada qué ver con los problemas de esa gente del crimen con el gobierno y somos los más afectados por esa situación que está pasando", refirió una madre de familia que asegura que desde ayer sus hijos ya no pudieron acudir a la universidad en Aguascalientes.

Consideran que el problema es que el municipio zacatecano de Nochistlán colinda con Teocaltiche, Jalisco, donde desde hace mucho tiempo es una zona complicada por la presencia del crimen organizado.

Por ello, hacen un llamado a las autoridades zacatecanas de que velen por su seguridad y se restablezcan los servicios del transporte que requiere mucha de la población:

"Ellos (las instituciones de seguridad y fuerzas armadas) son los únicos que tienen esa capacidad de acabar con todo lo que está ocurriendo aquí, porque el terror nos tiene paralizados, porque cada vez son más las cosas que hacen estas gentes contra nosotros", expresaron algunos de los entrevistados.

Autoridades de Zacatecas desconocen amenazas

EL UNIVERSAL entrevistó a Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien mencionó que, hasta el momento, desconocían como autoridades la cancelación de las corridas de autobuses en Nochistlán, ya que no tienen denuncia, pero dijo que se abocará a revisar la suspensión de las corridas de autobuses.

El funcionario estatal dijo que también entablará comunicación con los prestadores de servicios de transporte para buscar cómo restablecer este servicio a la población, además adelantó que se está buscando a las autoridades de Jalisco para establecer una estrategia en conjunto como ya hizo con Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango, con el objetivo analizar estos temas.

Aseguró que en la región de Jalpa, ya que es un municipio zacatecano que también colinda con Teocaltiche, Jalisco, ya se tiene presencia permanente de elementos de la Sedena y Guardia Nacional, donde se realizan constantes patrullajes.