Cancelan encuentro nudista de Zipolite por Covid-19

Los organizadores del Encuentro Nudista 2021, que se realizaría el próximo fin de semana en las playas de Zipolite, en el municipio de San Pedro Pochutla, anunciaron que el evento fue cancelado por órdenes del gobierno de Oaxaca, a través de los Servicios de Salud (SSO).

Este evento se realiza desde 2015 como un festival y se realiza en la única playa del país en la que oficialmente se puede practicar el nudismo, y uno de los principales destinos turísticos de la región Costa de Oaxaca.

La cancelación se dio a pesar de que se había anunciado previamente que se realizaría esta vez como un "encuentro" y sin las actividades masivas tradicionales, ante la emergencia que presenta la entidad por el Covid-19.

Según la asociación civil Bi Shieeladi, responsable del evento, se realizaría de forma más íntima, del 29 de enero al 1 de febrero, pues ya estaba planeado con las personas que habían realizado sus reservaciones desde hace un año, y la actividad es una de la que deja mayores ingresos a la comunidad.

La asociación dijo que se prometió que no habría eventos masivos y las autoridades de salud estatales decidieron que la cancelación era para todas las actividades, así que el encuentro se suspendía completamente, aunque el destino de playa estará abierto con las medidas sanitarias correspondientes.

En diciembre, el pueblo de Zipolite había otorgado el permiso a los organizadores de llevar a cabo el evento, pero como un encuentro y no como un festival; solamente para quienes ya habían hecho reservaciones, por tanto no se contaría con la realización de conciertos, calendas y competencias.

Lo anterior porque en las pasadas ediciones del festival llegaban a arribar al destino de playa hasta siete mil personas, que dejaban derrama económica no sólo en Zipolite sino también en otros destinos como Mazunte, Puerto Ángel y San Agustinillo.

A principio de año, el destino fue el centro de la polémica luego de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, había vacacionado en estas playas, pese a su reiterado llamado a quedarse en casa.