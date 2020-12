Cancelan las fotos con Santa y los Reyes Magos en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México estableció que como parte de las medidas restrictivas por el repunte de hospitalizaciones por Covid-19, los restaurantes, plazas comerciales, tiendas departamentales y centros de convenciones no podrán colocar pistas de hielo ni stands para tomarse las fotografías con Santa Claus y Reyes Magos, así cualquier otra actividad decembrina que implique concentración de personas.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya había anunciado que la pista de patinaje en el Zócalo capitalino no se instalaría este año por la pandemia.

Al publicar en la Gaceta Oficial los lineamientos correspondientes al semáforo epidemiológico color "naranja al límite", para la semana del 7 al 13 de diciembre, la administración local también definió que establecimientos mercantiles y actividades que todavía operan podrán contar con música viva, grabada o videograbada, con un límite máximo de volumen de 50 decibeles.

Desde este sábado, los restaurantes o establecimientos que tienen como giro la venta de alimentos preparados, deberán asignar primeramente las mesas disponibles al aire libre, conforme a las reglas y medidas de protección a la salud establecidas en el programa "Ciudad al Aire Libre".

Una vez cubierta dicha ocupación, podrán disponer de las mesas que se encuentran al interior de su establecimiento, debiendo respetar en todo momento el aforo permitido del 40%, si optaron por colocar enseres al aire libre.

En caso de no contar con área al aire libre o de expansión, podrán brindar servicio al interior, con el aforo permitido del 30%.

Según el trigésimo tercer aviso del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, publicado en una edición Bis en la Gaceta Oficial, hay ampliaciones y

precisiones sobre el uso del QR.

Los restaurantes, gimnasios, clubes deportivos, estéticas, boliches, exposiciones, museos, librerías, acuarios, parques de diversiones, casinos, casas de apuesta, cines, teatros, plazas, centros comerciales, tiendas departamentales, así como oficinas públicas y privadas, que se encuentren realizando actividades de manera presencial, están obligados a implementar el "Sistema para la identificación de Espacios Cerrados QR".

Se amplía a los bancos, servicios religiosos, supermercados, tiendas de autoservicio y farmacias.

Las autoridades modificaron y ahora las empresas donde haya una plantilla laboral presencial de 100 o más personas deberán aplicarse de manera quincenal pruebas rápidas de antígeno, o bien, en RT-PCR de reacción en cadena de la polimerasa, para la detección del virus SARS-CoV-2 para ubicar los casos positivos y cortar la cadena de contagios. Será al 3% de los trabajadores.

Queda establecida la aplicación de la Ley Seca, de forma alternada, en las alcaldías cada fin de semana y que no se vende alcohol en restaurantes después de las 19:00 horas.

Otro acuerdo publicado, que se suma a lo anunciado ayer por la jefa de gobierno de que se adelantaron vacaciones a trabajadores de gobierno, se cierran oficinas de atención al público y se suspenden actividades en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es que se suspenden los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos de dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública, alcaldías, desde el 7 de diciembre al 15 de enero del 2021.