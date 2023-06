Canción "Te mereces un amor", segunda recomendación de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la segunda recomendación musical de las "10 rolas buenas, buenas" -como las calificó en su conferencia mañanera del lunes- para los jóvenes, luego de que arremetiera contra los corridos tumbados por promover la violencia, el narcotráfico, el consumo de drogas y el "lujo barato".

Ahora tocó el turno de escuchar en la conferencia mañanera la canción "Te mereces un amor" de Vivir Quintana.

Este martes, el Presidente reiteró "que no los enganchen (a los jóvenes) con la música ´buena ondita´ que llevan uña o maña para engatusar y que ese estilo de vida que están promoviendo es de sufrimientos".

También dijo que "a los seis meses, el que consume fentanilo muere y antes de eso empiezan a sufrir, se les caen los dientes, pierden la vista, el cabello, se acaban los pulmones, es lo más dañino, nada de que las chamacas guapas, los chamacos guapos, los relojes de lujo y las alhajas y la ropa de marca y los carros".

El Presidente criticó el corrido "AMG" –que interpretan Gabito Ballesteros, Natanael Cano y Peso Pluma- y sentenció "no crean que eso da caché, no da eso fama".

----"Hazte a un ladito, deja que pase": AMLO cuando ve un auto de lujo

Al señalar que los corridos tumbados mencionan autos de lujo como "Mercedes Benz", López Obrador contó que desconfía cuando observa un vehículo de lujo en las vialidades, por lo que pide al conductor de su auto que lo deje pasar porque "quién sabe quién vaya ahí".

"Los ve uno y pasan, yo cuando voy así que veo que pasa un carro de esos, hasta le digo a Rojas -que siempre me ayuda ahí- le digo, hazte a un ladito, deja que pase ese, no sabemos quién vaya ahí, ve tú a saber quién va".