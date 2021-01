Candidata a la gubernatura de Nuevo León rechaza estar vacunada contra Covid

La candidata a la gubernatura de Nuevo León por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, rechazó que ya se haya vacunado contra coronavirus, como se viralizó en redes sociales, con la imagen de un tuit que, aseguró, fue alterado en un acto de desesperación de sus adversarios para desprestigiarla, por lo cual personal de su equipo presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR.

El domingo, después de enterarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador contrajo el virus SARS-CoV-2, y como ella se reunió en el municipio de Linares con el mandatario, Flores Carrales publicó en su cuenta de twitter, "Deseo una pronta y completa recuperación al presidente @lopezobrador_; mis oraciones y mucha fuerza a él y a toda su familia. No obstante tener anticuerpos, atenderé lo que marca el protocolo médico y repetiré la prueba".

Precisó que lo hará una vez que hayan pasado cinco días para no desperdiciar un recurso escaso y porque en este momento no tendría utilidad.

Sin embargo, señaló la candidata a la gubernatura de Nuevo León por la coalición encabezada por Morena, sus detractores señalaron que borró ese tuit y "corrigió" con otro donde eliminó la parte que dice "No obstante tener anticuerpos", y escribió "No obstante haberme vacunado".

Por ello, este lunes publicó otro tuit donde expresó "reitero mis mejores deseos para que Dios ayude a recuperarse pronto al presidente. Como conocen, el año pasado ya tuve #Covid y mis anticuerpos siguen altos. NO ME HE VACUNADO. La publicación que circula en redes es falsa, es de los mismos que se oponen a las mujeres y al cambio".

Flores Carrales declaró, "son las mismas personas que ya tenemos identificadas, están enojados porque la gente sabe que no han tenido resultados, quieren desprestigiar en lugar de hacer propuestas, no es la primera ni la última vez que harán, es su forma de operar".

Recalcó "no estoy vacunada, pero tengo anti cuerpos porque me dio Covid en junio". Comentó que durante su gestión al frente de la administración de Escobedo, se hicieron cuatro muestreos para medir anticuerpos a dos mil 500 personas, a fin de tomar decisiones sobre suspensión o reactivación de actividades económicas y sociales.

Afirmó que a finales de diciembre empezaron los ataques en su contra diciendo que ya se había vacunado contra Covid-19, y divulgaron como "prueba" una foto que le tomaron a fines de noviembre, que ella subió a sus redes sociales, en la cual aparece con el brazo doblado, y corresponde a la segunda vez que le extrajeron sangre para tener su evaluación de anticuerpos.

Ante la falsificación del tuit que publicó el domingo, recalcó Flores Carrales, presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, que se sumará a otras que ha presentado por violencia política de género, una de ellas cuando publicaron esa foto diciendo que se había vacunado.