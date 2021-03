Candidatos de PVEM se bajan de elecciones en Michoacán por violencia

El Partido Verde Ecologista de México, se bajó de la contienda electoral en al menos ocho municipios de Michoacán debido a la violencia generada por el crimen organizado, informó el dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar.

Entre los municipios donde sus candidatos le han alertado de la situación de violencia, están Briseñas, Cotija, Tangamandapio, La Huacana y Aguililla, entre otros.

"Nos ha tocado que tenemos candidatos muy fuertes y de la noche a la mañana me dicen que siempre no van a participar", señaló el también diputado local.

Núñez Aguilar, dijo que ya suman cuatro o cinco los aspirantes del PVEM que han sido amenazados por la delincuencia en diferentes puntos de la entidad.

"Me dicen (los aspirantes) que ya está muy feo allá, que ya los fueron a inhibir, entre que avisos o 'saluditos' y mensajes que se entienden ellos".

"Me comentan (los candidatos) que no se van a exponer y la verdad es que no lo vale; yo les digo que mejor no se expongan", reiteró.

Ernesto Núñez anunció que todas esas incidencias las presentará en la siguiente reunión de la mesa de gobernabilidad, para encontrar una solución al respecto.

NO HAY DENUNCIAS FORMALES

Más tarde, Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán informó al respecto que el Instituto Nacional Electoral ya presentó un diagnóstico.

Ese análisis, dijo, es sobre municipios que desde su perspectiva, representan un riesgo para instalar las casillas y que eso trae una repercusión contra diversos candidatos.

El funcionario estatal coincidió con los municipios que señaló el líder del PVEM, Ernesto Núñez y expuso que, hay algunos otros que tienen que ver Usos y Costumbres.

Precisó que entre ellos están Cherán y Nahuatzen, donde la población ha anunciado la resistencia para la instalación de casillas.

Patrón Reyes mencionó que en la mesa de gobernabilidad, se acordó que se deben generar acciones que garanticen que se lleven a cabo las elecciones.

"Y en su caso, ya que quede determinado quiénes son los candidatos definidos por cada partido político, que presenten algún riesgo, otorgarles la medida cautelar", reiteró.

Precisó que esa medida cautelar es para garantizar que el candidato pueda participar libremente y que en cada municipio haya condiciones para la instalación de las casillas.

Israel Patrón, sostuvo que hasta este momento ningún partido político ha presentado con formalidad, el riesgo de alguno de sus candidatos.

"Se reiteró, en esa mesa, que se dejará de manejar las amenazas a través de los medios de comunicación y que se formalizaran las denuncias en la mesa de gobernabilidad".

"De lo contrario nos vemos atados de manos, ya que formalmente desconocemos de los hechos", aclaró el titular de la SSP.

TAMBIÉN ASPIRANTES DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS

El dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas, Juan Manuel Macedo Negrete, sin dar detalles, denunció que también en su partido hay aspirantes amenazados.

Consultado al respecto, Macedo Negrete, se reservó por seguridad los nombres de sus candidatos amenazados, pero precisó que se trata de algunos de la Tierra Caliente.