Candidatos falsean identidad: comunidad LGBTTTIQ+ Tlaxcala

Miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ acusaron al partido Fuerza por México de falsear la identidad de género de 18 de sus candidatos a las alcaldías de Tlaxcala para cumplir con los requisitos de registro que les exige el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Aseguraron que el instituto político hizo pasar a sus candidatos varones como personas identificadas con el género femenino, acción anómala que avaló el Consejo General del ITE.

"Hoy, las y los consejeros del ITE nos demuestran una vez más que no son aliados al permitir que el partido Fuerza por México cambie, de manera arbitraria y sospecha, la auto inscripción de 18 candidatos hombres", apuntó Paola Jiménez, activista transgénero.

Por ello, en conferencia de prensa, anunció que la comunidad de la diversidad sexual en la entidad impugnará los registros de los candidatos falsamente identificados con un género diferente al de su nacimiento.

El ITE había aplazado el inicio de las campañas electorales para los candidatos a los 60 ayuntamiento de Tlaxcala porque los 15 partidos políticos con registro en la entidad incumplieron el principio de paridad de género y otros requisitos que exige la legislación electoral, como el que registraran entre sus candidatos a miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, jóvenes y comunidades indígenas.

Según los activistas por la diversidad sexual, el Partido Fuerza por México modificó la identidad de 18 de sus aspirantes a alcaldes para cumplir con el requisito, pese a que no son personas de la comunidad en referencia, y con ello, usurparon espacios para mujeres por autoadscripción.

Antonio Escobar, miembro de la comunidad LGBTTTIQ+, sostuvo que se trata un acto de "oportunismo" y "discriminación" de los partidos políticos para utilizar la paridad de género con los lugares destinados a las mujeres "sis o trans", mismo que debe ser sancionado.

"La población LGBTTTIQ+ tlaxcalteca ha sorteado diferentes obstáculos a lo largo de nuestra lucha contra la discriminación y la LGBTFOBIA. Este proceso electoral 2020-2021 no ha sido la excepción; nos hemos enfrentado a la omisión, negación y discriminación por parte del ITE, desde el principio, al no considerar dentro de su convocatoria para candidaturas a los diversos cargos de elección popular en favor de las mujeres y de la población LGBTTTIQ+ que tuvieron que ser litigadas después de recibir respuestas absurdas, poco informadas, carentes de empatía con la población de la diversidad sexual para votar en contra de su implementación en nuestro Estado", apuntó.

En consecuencia, tanto Jiménez y Escobar amenazaron con llevar el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque existe la sospecha de que otros partidos políticos hicieron los mismo debido a que el ITE consideró suficiente la autoadscripción de los candidatos, que no es equiparable con la exhibición de un acta de nacimiento con el reconocimiento distinto de la identidad de género.

Recordaron que existe un antecedente similar en Oaxaca donde, en 2018, 15 candidatos hombres se registraron como aspirantes transgéneros, con tal de cumplir la cuota de género, registros que invalidó el TEPJF.

El aval a estas candidaturas en Tlaxcala ocurrió en la sesión extraordinaria del pasado jueves, cuando la consejera electoral, Dora Rodríguez Soriano, advirtió que 18 candidatos de FuerzaXMéxico en principio se registraron como hombres y luego solicitaron su auto adscripción como mujeres.

En su momento, solicitó un análisis a los procesos de registro para justificar el método y evitar simulación que llevaría a la discriminación y daño de los derechos político-electorales de las mujeres.

"El partido utilizó dos mecanismos para cumplir: presenta la sustitución de mujeres por hombres y hace movimientos al interior de la planilla presentando la auto adscripción de género, es decir, aspirantes hombres que se presentaron así, después se manifestaron como mujeres en un número determinado de personas que cambian auto adscripción para pretender dar cumplimiento con el principio de paridad de género", afirmó.

En respuesta, las y los consejeros, Denisse Hernández Blas, Juan Carlos Minor Márquez y Erika Periañez, argumentaron que el órgano electoral no puede poner en duda la auto adscripción de una persona; incluso, apelaron al derecho a la privacidad y protección de datos personales sensibles.

Concluye ITE aval a candidaturas por alcaldías de Tlaxcala Dos días después de la fecha oficial para arrancar las campañas electorales por las 60 alcaldías de Tlaxcala y 299 presidencias de comunidad, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) concluyó la aprobación de las candidaturas de los 15 partidos políticos con registro en la entidad.

Este proceso estaba rezagado porque los partidos incumplieron con el principio de paridad de género y otros requisitos que exige la legislación electoral, como el que registraran a miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, jóvenes y comunidades indígenas.

Según el calendario electoral las campañas para los cargos de elección popular en referencia debieron iniciar el pasado 4 de mayo, pero a esa fecha los partidos políticos todavía tenían que solventar las citadas observaciones.

Con tres días de rezago, en sesiones especiales y extraordinarias, el Consejo General del ITE avaló, por unanimidad, los registros de los candidatos del Partido Impacto Social Sí, con lo que las 15 fuerzas políticas estuvieron en condiciones de ir a campaña.

Previamente ya habían sido aprobadas las candidaturas de Movimiento Ciudadano (MC), además de los partidos Acción Nacional (PAN), Alianza Ciudadana (PAC), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Encuentro Solidario (PES), Socialista (PS), Verde Ecologista (PVEM), Nueva Alianza Tlaxcala (Panal), Encuentro Social Tlaxcala (PEST), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Redes Sociales Progresistas (RSP), del Trabajo y Fuerza por México.

En las elecciones en Tlaxcala serán electos, el próximo seis de junio, los cargos de gobernador, 60 presidentes municipales o integrantes de ayuntamientos, 299 presidentes de comunidad, así como 25 diputados locales, 15 de ellos de Mayoría Relativa y 10 por el principio de Representación plurinominal.