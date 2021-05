Candidatos priistas usurpan identidad indígena en Chiapas

No solo los candidatos de Morena y PVEM han usurpado identidad de pueblos originarios en Chiapas para tratar de colarse en el Congreso de la Unión, sino que también el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como es el caso del abanderado por el distrito federal número 02, distrito que corresponde a un integrante de un pueblo originario.

En dicho distrito el PRI, que va aliado con el PRD y PAN, lleva de abanderados como titular a Roberto Aquiles Aguilar Hernández y como suplente a su hija Patricia Aguilar Pavón, quienes no son integrantes de la etnia tzotzil.

El actual candidato a la diputación federal por el PRI ha sido en dos ocasiones alcalde del municipio de Ixtapa, en 1999-2001 y 2011-2012, de donde es originario y vecino de Bochil, municipio que es sede distrital, pero no habla el idioma tzotzil.

Además ha sido diputado federal y local, mientras que su hijo Roberto Aguilar Pavón ya fue alcalde de Ixtapa por la alianza PVEM-Nueva Alianza, en los periodos 2015-2018 y 2018-2021.

En tanto que su hija, Patricia Aguilar Pavón, es diputada local con licencia que llegó al Congreso por Chiapas Unido pero renunció a ese instituto para ir como diputada suplente en la candidatura de su padre, pero ella tampoco es integrante de la etnia tzotzil.

Pero cuando renunció Aguilar Pavón como diputada suplente en el Congreso de Chiapas, quedó María Guadalupe Meneses Paz, su suegra.

La familia Aguilar no solo usurpa identidad indígena, sino que quiere todo el poder de la región, ya que el compañero de Patricia Aguilar Pavón, Sergio Luis Zenteno Meneses, es candidato a la alcaldía de Bochil y que ha sido acusado reiteradamente de ser privilegiado junto a su compañera de recibir obras millonarias en el municipio de Bochil, donde gobierna Gildardo Zeteno Moreno.

El distrito federal 02 está integrado por Aldama, Bochil, Chalchihuitán, Chapultenango, Chenalhó, Francisco León, Huitiupán, Ixhuatán, Jitotol, Larráinzar, Ocotepec, Pantelhó, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Tapalapa y Tapilula.