Candidatura de alianza opositora a más tardar en septiembre: PRI

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL). - El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, adelantó que será a más tardar en septiembre cuando la alianza Va por México seleccione a su candidato o candidata para competir en las elecciones presidenciales de 2024.

"El tiempo que tenemos es agosto y septiembre para tener un candidato, es lo que más hemos llegado a construir, sin tener una definición clara", informó en conferencia de prensa.

El también diputado priista aclaró que el método tendrá que ser definido por todas las fuerzas políticas y la sociedad civil.

"No se ha definido, hay varias propuestas de los partidos, pero tendremos que construir una propuesta entre todos", declaró.

Indicó que luego de haber escuchado a los aspirantes priistas, su partido también escuchará a los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la sociedad civil, "ahí estamos y tenemos que iniciar con los procesos y mecanismos que tenemos que cumplir con los partidos", señaló.

Alejandro Moreno puntualizó que el PRI será facilitador para el método de selección, pero adelantó que su partido está a favor "de las primarias, del voto con urnas, de las mediciones de encuestas, del colegio electoral y de la representatividad".

Sobre su posible aspiración presidencial, Alejandro Moreno salió al paso a los rumores, al asegurar que no todavía no son los tiempos y que en lo personal y como dirigente del PRI está enfocado a fortalecer la alianza Va por México.