Candidatura "no será asunto de besos y abrazos": Malú Mícher

A-AA+

CANCÚN, QR., mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La senadora Malú Micher aclaró que la definición de la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la Presidencia de la República en la elección del 2024, "no será un asunto de besos y abrazos" para demostrar cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si ustedes o la ciudadanía creen que es un tema de besos y abrazos, se van a quedar con las ganas de que Marcelo (Ebrard) agarre a besos al presidente o que el presidente agarre a besos a Marcelo. Es un tema de trayectorias, es un tema de trabajo, compromiso y por Marcelo hablan 42 años de servicio público", dijo en Cancún.

Mícher acudió la noche de este viernes a la presentación del libro "El Camino de México, un recorrido futuro por nuestro país", escrito por el canciller Marcelo Ebrard, a quien ella respalda como "sucesor natural" de López Obrador.

Ahí, afirmó que la candidatura será resultado de quien gane una encuesta consensuada y transparente que mida trayectorias, perfiles, proyecto que perfeccione y dé continuidad a la Cuarta Transformación (4T), además de pactos y lealtades.

"Si hubiera consentida, ¿para qué queremos encuesta?", respondió la legisladora federal, al ser cuestionada por el presunto avance en las encuestas de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, cuyo nombre tapiza un sin número de bardas en todo el país, con la etiqueta #EsClaudia, estrategia replicada por simpatizantes del secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, quien suele recalcar su "hermandad" con el Ejecutivo federal.

La senadora, su par, Rafael Espino y la diputada Jacqueline Estrada, presentes en el evento que concitó a figuras locales del ámbito político, empresarial, cultural y de la sociedad civil organizada, quienes apoyan la precandidatura de Ebrard, fueron cuestionados sobre la inequidad de la contienda que, legalmente, no ha iniciado, pero en los hechos se encuentra en marcha.

Ahí, Mícher reprochó el proceder de gobernadores de Morena que decidieron destinar presupuesto público y promocionan, dentro o fuera de sus estados, la imagen de Sheinbaum, replicando "la cargada" que alguna vez sufrió el propio López Obrador.

"Esos gobernadores no escuchan al presidente. Esos gobernadores no saben lo que dice el presidente, porque el presidente dio la vida... todas y todos los que estamos aquí en la izquierda dimos la vida en contra de la ´cargada´, dimos la vida en contra del oficialismo. Y esa gente no escucha al presidente, no saben, ni entienden el mensaje del presidente.

"A esas personas les decimos que tengan cuidado, porque lo que nos ha enseñado Andrés Manuel López Obrador, no es lo que están haciendo esos gobiernos", expresó.

Al preguntarle qué gobernadores han incurrido en esas conductas y si la gobernadora de Quintana Roo, "Mara" Lezama, es una de ellas, dada la evidente cercanía y respaldo hacía la jefa de Gobierno de CDMX, la senadora descartó citar nombres.

"Entre nosotros no nos vamos a pelear, eso queda muy claro. Somos compañeras y compañeros de hace muchos años (...) Yo no me voy a expresar de ninguno de mis compañeros gobernadores.

"Pero quienes saben que han cometido un error, es decir, que se toman la foto con Claudia, que le levantan la mano; candidatos que le levantan la mano a Claudia, no han escuchado, no han entendido nada, no han aprendido nada de las lecciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es el primero que vivió cosas muy injustas", remarcó.

La senadora indicó que hay gobernadores de Morena que les han dicho que fueron citados por López Obrador y en una reunión les solicitó que "traten bien a todo mundo, por igual".

"Quienes no lo hacen, allá ellos y su conciencia", concluyó, luego de relatar que, en diciembre del 2022, Ebrard entregó una carta al presidente de Morena, Mario Delgado, solicitándole tres puntos:

Un debate entre aspirantes para confrontar ideas y proyectos; que las y los funcionarios públicos que aspiran a obtener la candidatura, se separen del cargo para evitar el uso de recursos públicos, "porque por supuesto no es lo mismo el presupuesto de una Jefatura de Gobierno, que el de una Secretaría de Relaciones Exteriores" –comentó Mícher– la realización de una encuesta acordada, accesible y transparente como la elaborada por Ebrard y López Obrador en 2011.

"Morena tiene encuestadoras y encuestadores externos y nadie está en contra de encuestadoras de Morena, pero sí queremos encuestadoras definidas por quienes aspiran, eso es todo y no es mucho pedir, porque son fundamentos de la Democracia: La equidad, el piso parejo, el juego limpio.

"No puede haber un proceso como el que estamos llevando ahorita, si no tenemos reglas claras y déjeme decirle: ¿sabe cuál es la regla? Que no hay reglas. Esa es la regla. Entonces como no hay reglas y estamos en el sistema Montessori –con todo respeto– cada quien hace lo que quiere, porque la verdad el Montessori tiene más reglas", subrayó.

La senadora añadió que "no hay Plan B", porque están ciertos de que Marcelo Ebrard será ganador en esa encuesta, por un asunto de lealtad, confianza, trayectoria, perfil y capacidad, sumados a una serie de acuerdos políticos entre ambos, al relevo de uno por otro en la Jefatura de Gobierno de CDMX en 2006 y el apoyo en 2018 para alcanzar la presidencia, descritos en el libro presentado.

En el libro, escrito en primera persona, Ebrard se describe como un hombre demócrata, feminista, de izquierda, progresista, con una trayectoria profesional de 40 años de experiencia.

El senador Rafael Espino consideró que el documento, que va por su segunda edición y para el cual se entrega una edición de bolsillo de 30 páginas, que resume las más de 300 del libro entero, "revela características personales" de quien aspira a presidir al país, y enlista proyectos y programas diseñados para dar continuidad a la 4T.

El legislador definió a Ebrard como un "hombre de método", que desarticula un problema para darle solución; un estratega, conciliador, negociador, con ideas firmes en torno a la soberanía alimentaria y energética del país; un administrador eficiente con visión de futuro que demostró su capacidad en la CDMX, que fue nombrado "el mejor alcalde del mundo", durante esa época; creador de programas como la Ecobici y de políticas públicas a favor de las mujeres y de la comunidad LGBTTTO+, por ejemplo.

Mícher añadió que "esas vocecitas" que aseguran que con él se rompería la continuidad del proyecto de nación de López Obrador, se equivocan y aseguró que Ebrard ofrece "una patria feminista, con continuidad con cambio, que inició el presidente".